14 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 0:26

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Sanità

“Ritardi per la candidatura del responsabile dell’iter”

“C’è uno stallo di natura politica nella nomina del direttore Usl?” Il dibattito in Consiglio Valle

Redazione Pubblicato il

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AOSTA (qdn) Quanto ci vorrà ancora per sapere il nome del nuovo direttore generale dell’Usl? Lo hanno chiesto mercoledì scorso, 7 ottobre, in Consiglio Valle, i gruppi PD-Federalisti Progressisti VdA e Lega Vallée d’Aoste. «La Commissione – ha spiegato l’assessore alla Sanità Carlo Marzi – ha espletato la procedura nel corso della primavera e ne ha trasmesso gli esiti. L’Ufficio competente ha quindi effettuato i controlli sulla documentazione dei candidati risultati idonei. La scelta garantirà efficacia e continuità con le azioni intraprese per garantire il rispetto dei Lea e dei Lea aggiuntivi regionali, valorizzando la nostra specificità e assicurando gli equilibri finanziari legati ai servizi erogati, come è stato fatto in questa fase dal Direttore generale facente funzioni». Nel corso della discussione è stato posto in rilievo che i ritardi sono stati dovuti al fatto che il responsabile della procedura – il dirigente Finanza e valorizzazione delle risorse del Servizio sanitario regionale Marco Ottonello – era anche uno dei candidati alla carica. E’ stato perciò indicato come responsabile il coordinatore dell’Assessorato Claudio Perratone. «Ci viene detto che la nomina arriverà a breve, ma senza indicare tempi precisi e senza chiarire nemmeno se, nel frattempo, sarà necessario nominare un commissario. A questo punto la questione diventa soprattutto politica: cosa sta ancora impedendo la nomina del Direttore generale? – ha incalzato Fulvio Centoz – Se non ci sono ulteriori ostacoli tecnici o procedurali, è legittimo chiedersi se dietro questi ritardi ci sia una ragione politica». Anche il consigliere Corrado Bellora si è detto insoddisfatto della risposta dell’Assessore.

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