“C’è uno stallo di natura politica nella nomina del direttore Usl?” Il dibattito in Consiglio Valle

AOSTA (qdn) Quanto ci vorrà ancora per sapere il nome del nuovo direttore generale dell’Usl? Lo hanno chiesto mercoledì scorso, 7 ottobre, in Consiglio Valle, i gruppi PD-Federalisti Progressisti VdA e Lega Vallée d’Aoste. «La Commissione – ha spiegato l’assessore alla Sanità Carlo Marzi – ha espletato la procedura nel corso della primavera e ne ha trasmesso gli esiti. L’Ufficio competente ha quindi effettuato i controlli sulla documentazione dei candidati risultati idonei. La scelta garantirà efficacia e continuità con le azioni intraprese per garantire il rispetto dei Lea e dei Lea aggiuntivi regionali, valorizzando la nostra specificità e assicurando gli equilibri finanziari legati ai servizi erogati, come è stato fatto in questa fase dal Direttore generale facente funzioni». Nel corso della discussione è stato posto in rilievo che i ritardi sono stati dovuti al fatto che il responsabile della procedura – il dirigente Finanza e valorizzazione delle risorse del Servizio sanitario regionale Marco Ottonello – era anche uno dei candidati alla carica. E’ stato perciò indicato come responsabile il coordinatore dell’Assessorato Claudio Perratone. «Ci viene detto che la nomina arriverà a breve, ma senza indicare tempi precisi e senza chiarire nemmeno se, nel frattempo, sarà necessario nominare un commissario. A questo punto la questione diventa soprattutto politica: cosa sta ancora impedendo la nomina del Direttore generale? – ha incalzato Fulvio Centoz – Se non ci sono ulteriori ostacoli tecnici o procedurali, è legittimo chiedersi se dietro questi ritardi ci sia una ragione politica». Anche il consigliere Corrado Bellora si è detto insoddisfatto della risposta dell’Assessore.