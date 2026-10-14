Due incontri gratuiti per parlare della menopausa

AOSTA (qdn) In occasione della Giornata mondiale della menopausa, che si celebra il 18 ottobre, l’Usl VdA propone due incontri gratuiti dedicati alle donne che stanno attraversando il climaterio e la menopausa, per offrire informazioni, strumenti utili e un confronto diretto con le ostetriche territoriali. Il primo appuntamento è in programma lunedì 12 ottobre, dalle 15 alle 17, alla Casa della Comunità di Châtillon, in via Chanoux 119. Il secondo si terrà mercoledì 14 ottobre, sempre dalle 15 alle 17, ad Aosta, nella sede dell’ex Maternità di via Saint-Martin-de-Corléans. Per partecipare non servono prenotazione né impegnativa: l’accesso è libero e gratuito.

Gli incontri saranno condotti dalle ostetriche territoriali dei Distretti 1 e 2. L’obiettivo non è proporre una lezione frontale, ma creare un momento partecipato, nel quale partire anche dalle esperienze, dai dubbi e dalle domande delle donne. «Parleremo di che cosa accade durante il climaterio e la menopausa, dei principali cambiamenti ormonali e fisiologici, ma anche di aspetti molto concreti della vita quotidiana: vampate, sonno, umore, benessere psicologico, salute genito-urinaria, sessualità, pavimento pelvico e problematiche osteoarticolari. Una parte importante sarà dedicata alla prevenzione e agli stili di vita, dall’alimentazione all’attività fisica, dalla gestione dello stress alla prevenzione cardiovascolare» spiegano le dottoresse Stefania Fazari e Federica Duò. Gli incontri alterneranno momenti informativi a domande aperte. Saranno proposti anche brevi estratti del film “Ci vuole un gran fisico”, con Angela Finocchiaro, utilizzati come spunto per affrontare in maniera più immediata e condivisa alcuni dei temi legati ai cambiamenti che accompagnano questa fase della vita.

Le due giornate saranno anche un’occasione per conoscere meglio ciò che il territorio già offre. Le ostetriche presenteranno infatti gli Ambulatori della Menopausa, le modalità di accesso e i percorsi di riabilitazione del pavimento pelvico, aiutando le partecipanti a orientarsi nella rete dei servizi aziendali.

L’iniziativa nasce anche dalla volontà di superare una visione della menopausa legata esclusivamente ai disturbi e alle difficoltà, restituendole invece il significato di una fase naturale del percorso di vita, nella quale prevenzione, informazione e ascolto possono contribuire a mantenere salute e qualità della vita.

Durante gli incontri sarà inoltre raccolto l’interesse delle partecipanti verso eventuali futuri percorsi educativi di gruppo sulla menopausa, da sviluppare nei Consultori e nelle Case della Comunità dei due Distretti.