LA PRÉSIDENCE DE LA RÉGION A CONTRIBUÉ À LA PUBLICATION EN FRANÇAIS DE LA BROCHURE DE LA LILT

AOSTE (ces) Rendre la prévention accessible à toutes et à tous: telle est la mission que poursuit depuis plus de trente ans la Lega italiana per la lotta contro i tumori – Lilt Valle d’Aosta, afin de sensibiliser la population à l’importance de la prévention oncologique et de l’adoption de modes de vie sains.

Cette mission bénéficie d’une nouvelle initiative concrète: la traduction en français de la brochure “Le premier pas”, consacrée à la prévention du cancer du sein. Réalisée en italien au niveau national dans le cadre de la campagne Ottobre mese rosa par la Lilt et diffusée sur le territoire régional par son association valdôtaine, la publication est aujourd’hui disponible en français, grâce au soutien de la Présidence de la Région. La brochure rappelle l’importance du diagnostic précoce, de l’autopalpation et du dépistage régulier.

La remise officielle des exemplaires de la brochure traduite a eu lieu hier, vendredi 23 octobre, au Palais régional, en présence du Président de la Lilt Vallée d’Aoste Salvatore Luberto, du Président de la Région Renzo Testolin et de l’assesseur à la Santé Carlo Marzi.

Les copies de la brochure seront disponibles au siège de la Lilt, situé au 24, rue Xavier-de-Maistre, à Aoste. La brochure sera également accessible en version numérique et pourra être téléchargée à l’adresse suivante : https://www.legatumoriaosta.it

«La traduction en français de cette brochure représente un soutien concret, un geste d’attention envers les citoyens et un précieux encouragement pour l’engagement de notre Association. – a déclaré Salvatore Luberto, président de la Lilt Vallée d’Aoste – En Vallée d’Aoste, le bilinguisme est une richesse culturelle et lorsqu’il s’agit de santé, les mots comptent plus que jamais: chacun doit pouvoir comprendre et se sentir compris dans sa langue maternelle»

«Nous avons accueilli favorablement la proposition de soutenir la traduction en français de cette publication – ont souligné le président de la Région Renzo Testolin et l’assesseur Carlo Marzi – car nous sommes convaincus qu’une information correcte, accessible à toutes et à tous, constitue un outil essentiel pour promouvoir la culture de la prévention et favoriser le diagnostic précoce. Cette initiative associe l’attention portée à la santé des personnes à la valorisation du bilinguisme qui caractérise notre communauté. Elle contribue ainsi à diffuser des messages de sensibilisation et de responsabilité».