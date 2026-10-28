“Su base di uguaglianza”: si presenta il libro sui progetti di vita delle persone con disabilità

AOSTA (qdn) Un’occasione di confronto tra mondo accademico, volontariato, associazioni, famiglie e operatori sul tema dei diritti, dell’autodeterminazione e dell’inclusione delle persone con disabilità. Ad offrirla sono il Csv e l’Università della Valle d’Aosta che hanno organizzato la presentazione dell’ultimo libro curato da Cecilia Marchisio e Natascia Curto e pubblicato dalla casa editrice il Mulino intitolato “Su base di uguaglianza. Per un Progetto di Vita che garantisca le libertà e i diritti delle persone con disabilità”. La presentazione è in programma venerdì prossimo, 30 ottobre, alle 16, nell’Aula B3 (primo piano) dell’Università della Valle d’Aosta alla presenza delle curatrici Cecilia Marchisio e Natascia Curto e di Sara Battan, del Comitato 162 Valle d’Aosta, coautrice di uno dei contributi presenti nel libro, che porterà al confronto anche il punto di vista delle persone impegnate direttamente sul tema dell’affermazione dei diritti e dell’autodeterminazione delle persone con disabilità. Il libro propone una riflessione sul progetto di vita come strumento per rendere effettivi i diritti delle persone con disabilità, superando una prospettiva centrata prevalentemente sull’assistenza e mettendo al centro l’autodeterminazione, la partecipazione e la possibilità di compiere scelte sul proprio futuro. L’incontro vuole essere anche un’occasione di dialogo e confronto per le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le persone con disabilità, le famiglie e gli addetti ai lavori impegnati su questo fronte. Ad aprire l’appuntamento saranno i saluti della rettrice dell’Università Manuela Ceretta, del presidente del Csv Claudio Latino e dell’assessore regionale alla Sanità Carlo Marzi. A moderare l’incontro sarà Nicole Bianquin, professoressa associata di Didattica e Pedagogia Speciale all’UniVdA.