OTTO INFERMIERE LAUREATE NELLA SEDE AOSTANA DEL CORSO DI LAUREA DELL’UNIVERSITÀ DI TORINO

AOSTA (qdn) Otto nuove infermiere hanno concluso con successo il loro percorso universitario nella sede di Aosta del Corso di laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Torino. Si tratta di Lucia Brunzu, Alessandra Comin, Gina Crihana, Laura Gagliotti, Elodie Gard, Giulia Lanaro, Nicole Manella e Fabiola Zola. La cerimonia di laurea si è svolta martedì scorso, 20 ottobre, alla presenza della presidente del Corso di laurea Manuela Aragno, della coordinatrice Stefania Lasciandare, dei docenti relatori del Corso di laurea e dei rappresentanti dell’Ordine delle Professioni infermieristiche di Aosta. La sede aostana del Corso di laurea in Infermieristica, con 30 posti disponibili, è il risultato di un investimento strategico della Regione, realizzato attraverso un protocollo sottoscritto con l’Università di Torino e l’Usl VdA.

«Ogni nuova infermiera che conclude il proprio percorso di studi rappresenta una risorsa preziosa per la nostra comunità e per il futuro della sanità valdostana. – dichiara l’assessore regionale alla Sanità Carlo Marzi – La scelta della Regione di sostenere il Corso di laurea in Infermieristica ad Aosta nasce proprio dalla volontà di offrire opportunità concrete ai nostri giovani e, allo stesso tempo, di rafforzare le competenze a disposizione del sistema sanitario».

«Queste otto nuove professioniste rappresentano un investimento concreto nel futuro dell’assistenza. – sottolinea la direttrice della Direzione delle Professioni sanitarie Laura Plati – La formazione è una delle leve fondamentali per affrontare le sfide che attendono il nostro sistema sanitario, a partire dall’evoluzione dei bisogni di salute e dal rafforzamento dei servizi ospedalieri e territoriali».