LA CHIESA DI SANT’ORSO GREMITA DI PUBBLICO PER IL CONCERTO IN MEMORIA DI ENRICO MOSCONI

AOSTA (zgn) Musica ed emozioni sono state le grandi protagoniste la sera di sabato scorso, 31 ottobre, nella chiesa parrocchiale di Sant’Orso. La Corale Les Hirondelles ha voluto ricordare il suo storico maestro Enrico Mosconi, a 5 anni dalla scomparsa.

Il numeroso pubblico si è commosso e ha applaudito e apprezzato l’esibizione della corale diretta oggi dalla figlia Laura, che ha eseguito brani sacri, della tradizione popolare ed il celebre “Dolce sentire”, preghiera di San Francesco, accompagnata all’organo.

La serata è stata poi arricchita dalla presenza dell’organista Federico Ragionieri che ha fatto risuonare le note di Bach tanto amate dal maestro Enrico Mosconi. Per ricordarlo si sono esibite anche la Corale di Valgrisenche diretta da Carol Vaudan e il Coro Joie de Chanter diretto da Christian Chouquer. E’ stata poi la volta di un quartetto d’eccellenza composto dai 3 direttori dei cori e dal soprano Claudia Mosconi (figlia maggiore del maestro Enrico), che ha eseguito a 4 voci una preghiera scritta e recitata da San Francesco davanti al crocifisso nella chiesetta di San Damiano. E’ stato un evento di grande impatto emotivo che sicuramente ha lasciato il segno nella comunità valdostana.

Prossimi appuntamenti della Corale Les Hirondelles domani, domenica 8 novembre, alla Festa patronale di Saint-Martin-de-Corléans ad Aosta (vedi articolo sopra), domenica 15 novembre al “Memorial Cerisey” a Gignod (vedi articolo correlato), lunedì 7 dicembre per il tradizionale “Concert dou Patron” di Excenex e in seguito nei tradizionali concerti di Natale in giro per la Valle d’Aosta.