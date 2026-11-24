AOSTA In serie A2 sabato scorso, 14 novembre, l’Aosta 511 ha giocato in casa al Montfleury di Aosta, dove i gialloblù di Tiago Calli nonostante le assenze pesanti e dopo essere stati sotto per 0-2, vincono 3-2 sul Modena Cavezzo Futsal grazie a Leonardo Bianqueti e alla doppietta di Matteo Grange. Bene il portiere Fadi Dahbi che ha preso il posto dell’infortunato Andrea Rossero. Oggi sabato 21 Aosta 511 (quinta in classifica con 10 punti, comanda l’Energy Saving a 18) in trasferta contro l’Imolese 1919 Futsal.

Under 19

L’Aosta 511 giovedì 12 ha vinto 10-1 la partita contro il Pregio Futsal (Simone Argirò, Giovanni Serpe 3, Simon Gagliardi 3, Marco Cotrone, Marwane Nassiri e Léon Dell’Innocenti), mentre domenica 15 in trasferta ha superato 8-4 l’Atletico Taurinense (Joao Meneguin, Marwane Nassiri, Simone Luberto 2 e Marco Cotrone 4). L’Aosta 511 è seconda in classifica a 25 punti, dietro all’L84 Torino a quota 27, e domenica 22 ospita il Top Five.

Serie B femminile

Dopo la pausa del campionato l’Aosta 511 è tornata in campo domenica 15 al Montfleury contro il Pero: chiuso il primo tempo sotto di una rete, le valdostane subiscono il secondo gol nella ripresa, ma riescono a pareggiare in appena 18 secondi grazie ad Alice Paonessa e ad Alice Muscarà. Le ospiti tornano però in vantaggio e chiudono la partita sul 4-2. Per l’Aosta 511 arriva così la quarta sconfitta in 6 giornate, e rimangono con 6 punti in classifica. Prossima partita per le valdostane sarà domenica 22 novembre contro l’Oristanese in trasferta in Sardegna.

Serie C Femminile

Il Saint-Pierre ha giocato in trasferta contro l’Aurora Nichelino martedì scorso, 17 novembre, incontro valevole per il Campionato Ragionale di Serie C Femminile. Partita persa 3-1, il gol delle castellane porta la firma di Darlisa Cagnola. Il prossimo impegno sarà contro il Freedom lunedì 23 novembre alle 21 in casa al Palais de sport di Aymavilles.

Under 19 femminile

Nel campionato Under 19 sabato 14 il Saint-Pierre in trasferta contro l’Audace Verona ha perso 3-1 (Darlisa Cargnola per le valdostane) e tornerà in campo sabato 5 dicembre contro il Solarity, l’Aosta invece giocherà contro il Solarity venerdì 27 novembre.

Due in Nazionale

Rita Zappia dell’Aosta 511 e Greta Allamani della Lazio (da sinistra nella foto) fino a mercoledì prossimo, 25 novembre, prenderanno parte al raduno della Nazionale maggiore al centro sportivo di Novarello. Greta Allamani (classe 2008), in prestito dall’Aosta 511, ha collezionato 88 presenze e 3 gol in serie A mentre in estate ha esordito con la Nazionale Under 19 nella doppia amichevole contro l’Ucraina.

Rita Zappia – classe 2009 – nei giorni scorsi è stata protagonista con l’Italia Under 18 alle Olimpiadi Giovanili di Dakar, firmando i 4 gol nella sfida contro la Costa Rica.