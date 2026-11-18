AOSTA (btb) Con un bilancio di 2 vittorie ma anche di risultati al di sotto delle attese si è conclusa la trasferta delle pattinatrici valdostane nella “Trento Cup”, finita domenica scorsa, 8 novembre, con la gioia dei successi nel Gruppo 1 delle Juniores di Giulia Ottonelli dell’Artistique con 134.23 e nel Gruppo 2 delle Advanced Novice Gold di un’ottima Martina Mazza dell’Aosta Figure Skating Academy, con un punteggio complessivo di 98,68.

Nella stessa gara, alla sua prima esperienza nella categoria, Ariadna Movchan dell’Aosta Skating si è piazzata 13esima a 68.91, mentre nel Gruppo 1 Zoe Marques è stata sesta con 74.76, 16esima Asia Sudati a 65,40 e 17esima Matilde Mazza a 60.04. Nel Gruppo 3 16esima Viola Pili a 62.24.

L’attesa Zoe Mosca Barberis dello Skating Courmayeur, dopo le ultime incoraggianti prestazioni, ha chiuso come terza tra le Junior Gruppo 2 con 123.51 punti (prima la locale Nicole De Rosa a 154.73), in 15esima posizione Alice Benvenuto dell’Aosta Academy a 60,74.

Quindi la soddisfazione più grande della trasferta trentina è arrivata da Martina Mazza: “Sono contenta di avere vinto la “Trento Cup”, ma so che posso fare ancora meglio e continuerò a lavorare con i miei allenatori per raggiungere gli obiettivi che mi sono posta per questa stagione”.

I tecnici dell’Aosta Figure Skating Academy negli stessi giorni, da giovedì 5 a domenica 8, hanno portato 3 loro atlete all’Icechallenge di Graz, competizione internazionale che ha visto dunque impegnate Sophie Zerbo, Elodie Diemoz e Charlotte Bergero.

Nella Basic Novice, 28esima Sophie Zerbo con 21,78 punti, a sua volta Elodie Diemoz ha concluso al 30esimo posto con 18,07. Nella Pre-Novice Charlotte Bergero ha infine conquistato la 16esima piazza con 17,76 punti. Le 3 atlete in un contesto di alto livello hanno dimostrato dei miglioramenti rispetto alla precedente competizione, in occasione di un’importante opportunità di confronto e di esperienza, che permette loro di proseguire il percorso di crescita sportiva.