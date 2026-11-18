GRESSAN (btb) Sabato scorso il salone della Banca di credito cooperativo Valdostana di Taxel a Gressan ha accolto le premiazioni dei circuiti regionali dell’Asiva della scorsa stagione agonistica. Nell’occasione sono intervenuti insieme al neo presidente del Comitato Valdostano Albert Chatrian, il “padrone di casa” vice sindaco del paese Renzo Bionaz, già presidente dello Ski Club Pila, e al suo primo intervento ufficiale il neo presidente della Regione Aurelio Marguerettaz, affiancato dall’assessore allo Sport Giulio Grosjacques e da quello ai Trasporti e quindi agli impianti a fune Laurent Viérin. A salire sul palco per ricevere il riconoscimento per i risultati ottenuti sono stati 130 atleti, che hanno primeggiato nelle gare di tutte le discipline: sci alpino, fondo, biathlon, snowboard e scialpinismo. Come consuetudine uno spazio è stato riservato ai Master dello sci alpino, con la consegna del “Memorial Sergio Scala” a Mario Venegoni.

Sci alpino

Baby 1 femminile: prima Giulia Diprizio, seconda Allegra Cei e terza Emma Parisi. Baby 1 maschile: primo Guglielmo Ghezzi, secondo Zeno Carlo Pizzirani e terzo Carlo Argnani. Baby 2 femminile: prima Carlotta Bosio, seconda Petra Seganfreddo e terza Margot Hardy. Baby 2 maschile: primo Martino Maurizio Maria Lacchio, secondo Guy Figliola e terzo Martino Budelli. Cuccioli 1 femminile: prima Julie Boccadelli Real, seconda Nicole Vuillermoz e terza Matilde Merlo. Cuccioli 1 maschile: primo Michele Gancia, secondo Walter Harwood e terzo Filippo Sabolo. Cuccioli 2 femminile: prima Anna Di Fresco, seconda Niche Figliola e terza Carlotta Nex. Cuccioli 2 maschile: primo Vittorio Pene Vidari, secondo Ascanio Goldoni e terzo Thibaud Mosso. Ragazzi femminile: prima Estelle Fosson, seconda Asia Joyeusaz e terza Celeste Sabolo. Ragazzi maschile: primo Mattia Pedoja Maso, secondo Mathieu Dondeynaz e terzo Luca Ion Cotaba. Allievi femminile: prima Alyssa Borroni, seconda Maria Laura Pene Vidari e terza Rebecca Borri. Allievi maschile: primo Pietro Seletto, secondo Umberto Chiapello e terzo Niccolò Bisi. Aspiranti femminile: prima Sara Parini. Aspiranti maschile: primo Thomas Carrozza. Juniores femminile: prima Sofia Fumagalli. Juniores maschile: primo Samuel Bal.

Fondo

Baby Sprint femminile: prima Annie Barmasse, seconda Chloe Luboz e terza Lisanna Colella. Baby Sprint maschile: primo Kjetil Brunod, secondo Luca Dorio e terzo Filippo Elex. Baby femminile: prima Flora Peracino, seconda Aline Barmasse e terza Alizee Vierin. Baby maschile: primo Ian Persico, secondo Henry Perruchon e terzo Dominik Garda. Cuccioli femminile: prima Alice Borbey, seconda Angelie Chabod e terza Josianne Modina. Cuccioli maschile: primo Gregory Trento, secondo Gael Verthuy e terzo Emil Garda. Ragazzi femminile: prima Viola Bocchicchio, seconda Jacqueline Bagnod e terza Ilaria Testolin. Ragazzi maschile: primo Thierry Besenval, secondo Kilian Gallet e terzo Vittorio Peracino. Allievi femminile: prima Alenie Benetti, seconda Severine Trento e terza Justine Imperial. Allievi maschile: primo Enea Bortolotri Barrel, secondo Michel Gontier e terzo Joseph Bisson. Aspiranti femminile: prima Amélie Fragno. Aspiranti maschile: primo Yannick Farinet. Juniores femminile: prima Emilie Gontier. Juniores maschile: primo Fabio Restano.

Biathlon

Baby femminile: prima Chloe Luboz, seconda Ginevra Montrosset e terza Nancy Jotaz. Baby maschile: primo Loic Baravex, secondo Kjetil Brunod e terzo Rémy Charruaz. Cuccioli femminile: prima Yvette Piccot, seconda Noemie Cretier e terza Pilar Rose Chatrian. Cuccioli maschile: primo Devon Humphries, secondo Mael Luboz e terzo Raphael Jocallaz. Ragazzi femminile: prima Alice Borbey, seconda Coralie Jeantet e terza Amélie Vergeron. Ragazzi maschile: primo Paolo Bososin, secondo Samuel Navillod e terzo Thierry Cretier. Allievi femminile: prima Jacqueline Bagnod, seconda Martina Tiraboschi e terza Elodie Truc. Allievi maschile: primo Noah Desayeux, secondo Thierry Gens e terzo Emil Dandres. Aspiranti femminile: prima Sofia Farinet. Aspiranti maschile: primo Walter Landry. Piccolo calibro femminile: prima Elodie Christille. Piccolo calibro maschile: primo Etienne Meynet.

Snowboard

Baby femminile: prima Luna Valzelli Corona, seconda Mea Briganti e terza Marta Pozzolini. Baby maschile: primo Cesare Mancinelli, secondo Riccardo Scordamaglia e terzo Filippo Lesto. Cuccioli femminile: prima Joelie Mossetti, seconda Nim Meynet e terza Emma Bruzzese. Cuccioli maschile: primo Tommaso Rizzo, secondo Ettore Isidori e terzo Tommaso Donato. Ragazzi femminile: prima Giulia Marazzi, seconda Nicole Lambot e terza Ginevra Menietti. Ragazzi maschile: primo Alessandro Nisi, secondo Tiago Mossetti e terzo Tommaso Forti Senette. Allievi femminile: prima Mia Isidori, seconda Eleonora Florio e terza Cecilia Corrupato. Allievi maschile: primo Mattia Corbari, secondo Cesare Isidori e terzo Pepe Moresi. Aspiranti femminile: prima Maria Bertacco. Aspiranti maschile: primo Giovanni Colombo. Juniores femminile: prima Bianca Mariotti. Juniores maschile: primo Emanuele Casi.

Scialpinismo

Cadetti 1 femminile: prima Elisa Framarin. Cadetti 1 maschile: primo Noah Gorraz. Cadetti 2 femminile: prima Giulia Framarin. Cadetti 2 maschile: primo Erwin Barrel. Juniores maschile: primo Davide Gadin.