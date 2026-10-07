La kermesse internazionale dei Master approvata giovedì dalla FIS a Ginevra

GRESSAN (mm4) I Campionati Mondiali Master di sci alpino del 2027 approdano in Valle d’Aosta. Sarà Pila a ospitare il più importante evento dedicato agli over 30; una settimana di gare internazionali da lunedì 8 a sabato 13 marzo prossimi, organizzate dallo Ski Club Pila nel ricordo di Amato Cerise.

Il programma della manifestazione è stato ufficializzato giovedì scorso, 1 ottobre, a Ginevra, in occasione dei meeting autunnali della FIS, la Fédération Internationale Ski, ai quali hanno partecipato Alfonso Montrosset e Alfredo Gualla dello Ski Club Pila e Rolando Galli, responsabile italiano FIS Master.

Questa assegnazione rappresenta il coronamento di un percorso iniziato un decennio fa, con le 8 edizioni della FIS Masters Cup e le finali del circuito internazionale nell’aprile del 2025. Un evento sempre sognato da Amato Cerise, stimato tecnico azzurro e di club, anima del mondo Master e grande appassionato che ne se è andato ormai 13 anni fa.

Ora lo Ski Club Pila va avanti in sua memoria e da tempo porta avanti il lavoro in vista della kermesse internazionale. Durante i mesi estivi il Comitato organizzatore ha messo a punto i pacchetti di accoglienza, le iniziative collaterali, i regolamenti e i contenuti del portale dedicato pila2027.it. Un dossier che è stato presentato ed accolto positivamente durante la riunione FIS di giovedì a Ginevra.

A Pila, in una settimana, si svolgeranno 9 gare (superG, gigante e slalom) suddivise per categorie (Master A, B, C-D), con oltre 230 medaglie iridate in palio. Sabato 13 marzo sarà spazio anche per un gigante valido per il circuito FIS Masters Cup che si concluderà poi negli Stati Uniti nel mese di aprile.

I Mondiali Master di sci alpino attirano l’interesse di oltre 1.000 tra atleti ed accompagnatori, provenienti da ogni parte del mondo. Infatti le richieste di informazioni da Europa, Giappone e Stati Uniti sono già numerose.

Le iscrizioni sono aperte da giovedì 1 ottobre e chiuderanno domenica 14 febbraio 2027 nel rispetto dei regolamenti FIS.