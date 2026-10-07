“Pila Cup” per Francesca Rey e Roberto Rossi

AOSTA (btb) Ultime 2 gare della lunga stagione agonistica del golf della Val Ferret sabato e domenica scorsi.

Sabato 26 in 42 hanno preso parte alla sfida stableford sulle 9 buche che nel Lordo ha premiato il bravo Julian Faccini con 34 colpi, meno 1 sul campo e 3 lunghezze davanti a Mattia Chabod.

Nel Netto l’ex azzurra torinese Antonia Frisia ha vinto con 19 punti, proprio nei confronti di Chabod a 18, terzo anche lui a 18 Laurent Bianchi.

In Seconda bel 21 di Fausto Milanesi, rispetto al 17 di Enrico Bianchi e al 16 di Matteo Invernizzi, in Terza bene Aldo Mascheroni a 23, a 21 seconda Claudia Panelli e terzo Giuseppe Rostagno, in Quarta grande 28 per Maurizio Lorusso, sul 26 di Cristina Risciotti e il 24 di Paola Paletti.

Domenica 27, divisi in 17 terzetti, 51 giocatori si sono sfidati nella louisiana conclusiva, che ha registrato l’affermazione di Riccardo Pedroli, Alessandro Nitri e Roberto Pedroli con 23 punti, 1 in più degli juniores Emanuele Giachino, Federico Subet ed Alessandro Subet, mentre nel Netto a 29 sono arrivati i primi Ida Carmina, Anna Candiani ed Emanuele Balistreri ed i secondi Kilian Jacquemod, Giacomo Barone e Pietro Campedelli, terzi a 27 Albert Tamietto, Orietta Pisano e Paolo Pensotti Bruni.

Gignod: l’ultima gara del circuito Gran San Bernardo a Marco Henriod

Ultima tappa 6 giorni fa all’Arsanières del circuito “Road to Gran San Bernardo” prima dell’attesa finale in programma domenica 25 ottobre.

A presenziare alla competizione – con 29 iscritti – anche il presidente della Regione Renzo Testolin e il sindaco di Saint-Rhémy-en-Bosses Alberto Ciabattoni.

La gara si è decisa nelle ultime 2 buche a favore di Marco Henriod che alla 18 ha infilato un incredibile birdie pareggiando i 70 colpi di Federico Maquignaz e aggiudicandosi la contesa per il miglior finale.

A Maquignaz è rimasta la soddisfazione di vincere il Netto con 32 punti, staccando di Seyni Faye e di 4 Alberto Borre.

In Seconda categoria vittoria per Niccolò Lo Giudice con 35, seguito da Riccardo Farcoz a 34, terzo a 33 Attilio Celesia.

In Terza primo Netto Paolo Marjolet a 37, davanti a Maurice Rollet con 36 e a Dario Collé con 31.

Brissogne: la louisiana a Francesca Rey e Roberto Rossi

Mercoledì scorso, 30 settembre, le 9 buche serali di Brissogne hanno avuto 23 partecipanti, con primo assoluto Luca Pressendo, che ha terminato 2 colpi sopra il par con 32 di score e 4 di vantaggio su Emilio Bionaz, secondo anche nel Netto preceduto da James Woodall pur con lo stesso punteggio di 16.

In Seconda a 21 ha vinto Leandro Ducly, seguito a 20 da Flavio Spalla, in Terza affermazione a 26 di Matteo Pasteris, rispetto al 22 di Elena Trinchero, seconda e prima donna.

Domenica 27, con ben 28 coppie iscritte, il circolo ha ospitato la “Pila Cup”, louisiana vinta da Francesca Rey e Roberto Rossi con 39 punti e 2 di margine su Davide Busso e Riccardo Della Marra.

Per loro secondo posto nel Netto a 44, preceduti dal 45 di Fabrizio Cerise e Kace Silva Rodrigues, terzi a 43 Sara Raiteri e Cesarino Collé.

Premiati per la coppia mista Paola Stevanon e Leandro Borney, per il driving contest Sara Raiteri e Cesarino Collé e per il nearest Paola Stevanon e Giuseppe Carpentieri.