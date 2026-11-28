Si è conclusa oggi – sabato 28 novembre – con una medaglia di bronzo l’avventura dell’Italia di wheelchair curling di Fabrizio Bich ai Mondiali Gruppo B di Lohja, in Finlandia. Nella finale per il terzo posto gli azzurri hanno superato 9 a 7 la Polonia, centrando così il doppio obiettivo: salire sul podio della rassegna iridata e conquistare la qualificazione ai Mondiali Gruppo A 2027, in programma a febbraio sempre a Lohja.

Dopo aver costruito un primo vantaggio di 2 a 0, la squadra tricolore – sul ghiaccio con Orietta Bertò (Fiamme Oro), il valdostano Fabrizio Bich di Pontey per la Disval, Davide Giozet (Claut) e Paolo Ioriatti (Fiamme Oro), con Angela Menardi (Dolomiti) nel ruolo di alternate – ha subito il ritorno della Polonia, che ha ristabilito la parità nel terzo end. La svolta sembrava arrivare nella quarta ripresa, quando l’Italia ha messo a segno 4 punti, portandosi sul 6 a 2. I polacchi, tuttavia, non si sono arresi e hanno risposto con altrettanti punti nel quinto end, riportando il confronto in equilibrio sul 6 a 6. Nel finale è emersa la determinazione della squadra italiana: 1 punto nel sesto end, il nuovo pareggio polacco nella settima ripresa e, nell’ottavo e decisivo end, altri 2 punti azzurri che hanno fissato il risultato sul definitivo 9 a 7, consegnando all’Italia la medaglia di bronzo.

Questo piazzamento premia il percorso della Nazionale durante tutta la settimana finlandese. Gli azzurri hanno infatti dominato la fase, chiudendo al primo posto del Gruppo A con 5 vittorie in altrettanti incontri, contro Svizzera (7-5), Polonia (10-4), Australia (10-3), Stati Uniti (11-1) e Taipei (16-2). La successiva sconfitta in semifinale venerdì 27 contro la Lettonia per 2 a 11 non ha impedito alla squadra di conquistare il risultato più importante nell’ultima occasione disponibile.

Il terzo posto ottenuto a Lohja vale soprattutto il ritorno dell’Italia nella massima divisione internazionale: grazie al podio, la Nazionale ha infatti conquistato uno dei 3 pass disponibili per i Mondiali Gruppo A, che si disputeranno dal 20 al 27 febbraio 2027 proprio a Lohja.