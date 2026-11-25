AOSTA (btb) E’ stato un fine settimana di grandi soddisfazioni per le ginnaste valdostane in forza alle società piemontesi partecipanti alla terza prova dei Campionati di serie A2 e B di ritmica, ospitata al Modigliani Forum di Livorno e vinta per la A2 dalla barese Iris Giovinazzo con 97.700 punti. In questo contesto la nostra Amely Sordi con l’Eurogymnica Torino ha ottenuto il terzo posto di squadra segnando l’ottimo punteggio di 96.250, grazie ai parziali di Virginia Cuttini al cerchio 22.100, Sara Parente alla palla 23.800, Eglissa Lika alle clavette 22.200, Amely Sordi pure alle clavette 22.950 ed Eva Brezalieva al nastro 27.400. Al secondo posto la catanese Gymnasium Gravina con 96.850.

Ora l’attesa è per sabato prossimo, 28 novembre, quando in occasione della quarta ed ultima gara, in programma alla Chorus Life Arena di Bergamo, verranno determinate le 3 formazioni che potranno festeggiare la promozione nella massima categoria. Attualmente al comando è l’Iris Giovinazzo con 84 punti, seconda la Ginnastica Varese a 68, terza a 66 la Ginnastica Terranuova di Arezzo e quarta a 63 l’Eurogymnica.

In serie B invece le valdostane sono state schierate nella Ritmica Piemonte, che a Livorno ha vinto alla grande con 97.350, consolidando la sua prima posizione in classifica dopo 3 prove. Sul podio toscano sono salite seconda la Riboli Genova a 91,650, terza Iris Firenze a 91,500. Nei punteggi singoli spicca quello di Leyla Atfane perché unica junior in squadra, oltre alle ormai “consuete” grandi prestazioni di Elodie Godioz e Ginevra Pascarella: Godioz al cerchio 24.900, Pascarella alla palla 24.350, Atfane alle clavette 23.000, Stella Milani alle clavette 24.250 ed Anna Pilato al nastro 23.850. Nella graduatoria generale, in attesa dell’ultima gara di Bergamo, la Ritmica Piemonte è in testa con 87 punti, seguita a 69 dalla genovese Riboli e dalla lombarda Etherea Limbiate.

Per la C a Padova nella prova interregionale della Zona tecnica 1 hanno gareggiato 5 ginnaste Gym, tesserate per la piemontese Elegantia: Marta Framarin, Martina Crisopulli, Miryam Sahbani, Ilenia Molinaro ed Alessia Toscano. Quest’ultima, impegnata al cerchio e alle clavette con la prima squadra, ha concluso quarta su 31 formazioni partecipanti, mentre le giovani della seconda équipe sono state 19esime, schierando Arianna Conte e Marta Framarin al cerchio, Martina Crisopulli alla palla, Miryam Sahbani alle clavette e Ilenia Molinaro al nastro.

Buone prestazioni per la Gym Aosta al Torneo Winter Club di Candelo

A Candelo di Biella seconda prova del Torneo Winter Club di ritmica, con la partecipazione di 4 squadre della Gym Aosta, tutte in grado di raggiungere buoni risultati. Il migliore piazzamento è stato il quarto posto tra le LC1 Allieve con 44.450 sfiorando il podio con Matilda Lazzaro al corpo libero 9.450 e alla fune 8.950, Francesca Raso al cerchio 8.175 e alle clavette 8.400, e Ginevra Ciampa alla palla 9.475.

Fra le Allieve LC quinta la Gym con 44.025 punti, ottenuti da Amanda Girasole a corpo Libero 9.000 e fune 9.150, Noomi Liporace al cerchio 8.500, Jara Lodi a palla 8.925 e clavette 8.450.

Nella categoria LD Open le ginnaste aostane sono state seste, con la formazione composta da Amélie Tomas (corpo libero 10.050), Sara Sebastiani (fune 11.250), Arianna Riva (cerchio 10.400), Swami Giovinazzo (palla 11.200), Sofia Falcicchio (clavette 10.375) ed Alessia Bordet (nastro 9.800).

Infine, ottava su ben 26 compagini nella LB 1 la Gym a 32.850, con Eleonora Politano (corpo libero 8.375), Greta Dalle (cerchio 7.725), Anna Di Francesco (palla 8.700) ed Ilaria Sammarini (clavette 8.050).