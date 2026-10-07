Volley femminile, anche le scuole protagoniste alla Courmayeur Cup

COURMAYEUR (zgn) La Numia Vero Volley Milano ha vinto la terza edizione della Courmayeur Cup. Domenica scorsa, 27 settembre, davanti a 2.377 spettatori al Courmayeur Sport Center, la squadra di coach Gianlorenzo Blengini ha superato 3 a 1 la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano.

Per Milano è il primo titolo nel torneo organizzato da Lega Volley Femminile e Spike Media con il contributo della Regione Valle d’Aosta.

Esordio positivo, dunque, per Gianlorenzo “Chicco” Blengini sulla panchina meneghina. Decisivi i 30 punti del capitano Paola Egonu e i 12 punti con 6 muri di Hena Kurtagic. Il premio di migliore giocatrice va a Eleonora Fersino.

L’allenatore Daniele Santarelli parte con Gabriela Guimaraes Gabi e Zhu Ting in banda, Raphaela Folie e Anastasia Cekulaev al centro, Yao Di in regia, Monica De Gennaro libero e Merit Adigwe opposto.

Gianlorenzo Blengini risponde con Francesca Bosio e Paola Egonu, Anna Danesi e Hena Kurtagic, Alice Piva e Khalia Lanier, con Eleonora Fersino libero.

Primo set a Milano, 17 a 25, con Paola Egonu che infila 10 punti. Secondo set a Conegliano, 25-15, con Merit Adigwe protagonista con 8 punti e con l’ingresso di Isabelle Haak e della giovane Safa Manda.

Equilibrio nel terzo set. Conegliano avanti 19 a 16, Milano rimonta e chiude 23 a 25 grazie a 5 punti di Hena Kurtagic e 4 di Anna Danesi.

Nel quarto set nuovo break lombardo sul 18 a 22. Paola Egonu firma altri 8 punti, Alice Piva 5. Conegliano prova a rientrare con Isabelle Haak e Gabi Guimaraes, ma Milano chiude ancora 23 a 25.

Per Daniele Santarelli segnali positivi da Yao Di e Monica De Gennaro in vista dell’inizio della stagione.

Il pomeriggio di domenica scorsa si era aperto con la finale per il terzo e quarto posto con la Savini Del Bene Scandicci che si è inchinata all’Igor Gorgonzola Novara (25-22, 18-25, 21-25, 23-25).

La manifestazione chiude con oltre quattromila presenze complessive tra gare, Courmayeur Volley School e Meet&Greet con le atlete.

La Courmayeur Volley School

Il Liceo Regina Maria Adelaide A ha vinto la seconda edizione del Courmayeur Volley School, torneo riservato alle scuole superiori inserito tra gli eventi collaterali della Courmayeur Cup.

Le partite si sono svolte venerdì scorso, 25 settembre, nella palestra dello Sport Center.

In campo quattro squadre: due del Liceo Regina Maria Adelaide, una del Liceo scientifico Bérard e una del Liceo linguistico di Courmayeur.

La classifica finale ha visto al primo posto la squadra A del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane Regina Maria Adelaide, al secondo il KìLiceo scientifico Bérard, al terzo il Liceo linguistico di Courmayeur e al quarto la squadra B del Maria Adelaide.

L’evento è stato organizzato in collaborazione con la Sovrintendenza agli Studi della Regione Valle d’Aosta.

Ospiti della giornata le campionesse di Novara Benedetta Bartolini e Carlotta Cambi che hanno risposto alle domande delle studentesse e sono state disponibili per foto e consigli.