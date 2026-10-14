Hockey, turno di riposo per l’Aosta dopo la quarta vittoria consecutiva

AOSTA (btb) Con il torneo di serie B dell’Italian Hockey League a 11 squadre arriva il turno di riposo per l’Aosta che oggi, sabato 10, osserva i risultati sugli altri ghiacci con un occhio di riguardo per la sfida del tardo pomeriggio tra il trentino Pergine e l’altoatesino Caldaro. I sudtirolesi infatti dividono il primo posto, con 4 successi nei primi 4 turni, con la squadra del coach Luca Giovinazzo che tornerà a giocare sabato 17 nell’impegnativa trasferta di Appiano, squadra attualmente al terzo posto.

L’Aosta è reduce dalla quarta vittoria consecutiva di sabato scorso, 5 a 3 a un Alleghe che ha tenuto testa ai locali per 50 dei 60 minuti dell’incontro, cedendo solamente nel finale. L’incontro era iniziato nei migliori dei modi visto che al primo minuto e 14 secondi Gianmarco Fraschetta andava già a segno ma la replica era praticamente immediata, al 5’04” Logan Denoble pareggiava, sfruttando una doppia superiorità numerica. In power play al 10’30” i padroni di casa andavano sul 2 a 1 con Mattia Mocellin e dopo 27 secondi ecco il 2 pari di Ernesto Alessio, siglato in inferiorità numerica. Nel secondo periodo, dopo soli 11 secondi Totte Moberg riportava in vantaggio i Gladiators, però l’Alleghe riusciva a rientrare al 28’37” con Denoble e poi si faceva più volte minaccioso, cercando la quarta rete.

Nel terzo drittel l’Aosta prendeva l’iniziativa, costringendo in difesa l’Alleghe. Al 49’31”, malgrado l’inferiorità, il finlandese Moberg trovava il suo secondo gol (quinto stagionale). I Gladiators continuavano a spingere e al 56’57” Vladyslav Lysenko, dopo l’assist per Moberg, riusciva a realizzzare il 5 a 3 per la gioia dei 500 sugli spalti.

Da segnalare che l’Aosta nell’occasione ha schierato tra i titolari 3 giovani del 2009 cresciuti nel vivaio: Stefano Terranova, Samuel Picco e Samuele Giovinazzo.

HC Aosta: Perla, Leger, Moberg, Ghiglione, Liubimov, Badoglio, De Santi, Brancaglion, Helfer, Fraschetta, Minniti, Datei, Lysenko, Giovinazzo, Picco, Carissimi, Nimenko, Mocellin, Mazzocchi, Movchan, Terranova, Fauster.

Under 19, martedì sconfitto il Brunico

L’Aosta Pinerolo martedì scorso, 6 ottobre, ha sconfitto per 2 a 1 al Palaghiaccio il quotato l’Alps Ice Academy di Brunico, ottenendo così la sua terza vittoria in 4 giornate e raggiungendo il quarto posto del girone A. I locali, che torneranno sul ghiaccio domenica 18, sono stati bravi a contenere le sfuriate degli sudtirolesi, andati al tiro ben 37 volte contro le 17 dell’Aosta, riuscendo a capitalizzare al massimo: al 19’ in rete Tommaso Badellino, al 39’ il pareggio dell’Alps e al 50’ gol decisivo di Valerio Tamborini, servito da Stefano Terranova.

Under 16, ad Aosta arriva il Fiemme/Fassa

Trasferta negativa sabato 3 a Madesimo per l’Aosta nel quarto turno nel girone B. L’imbattuto Milano ha regolato 7 a 4 gli ospiti, che hanno subito le prime 2 marcature nel drittel di apertura, quindi nel secondo hanno accorciato al 34’ con Lorenzo Timpano, ma hanno preso in sequenza 5 reti. Sotto 1 a 7 nei 5 minuti finali hanno segnato 2 volte Simone Minniti (7 centri) e sulla sirena Xavier Rosset (9 centri). Alle 16.30 di oggi, sabato 10, i Gladiatiors under 16 ospitano il Fiemme/Fassa, attualmente imbattuto e capolista.

Under 14 domenica ad Aosta il Vipiteno

Aosta ancora senza soddisfazioni nel gruppo C dell’Under 14. Domenica scorsa nel quarto turno il Cortina/Cadore è passato al Palaghiaccio con un perentorio 8 a 1 e domani, domenica 11, alle 13 l’avversario degli aostani sarà il Vipiteno, che arriverà ad Aosta imbattuto.