In Puglia la rappresentativa valdostana chiude con la grande soddisfazione del successo nel calcio

AOSTA (btb) E’ la medaglia d’oro del calcio 3 contro 3 il risultato più prestigioso della spedizione valdostana alle finali nazionali dell’11esima edizione del Trofeo CONI, in programma in Puglia da domenica scorsa, 4 ottobre, a martedì 6, con le 2 cerimonie, apertura e chiusura, e lunedì 5 e martedì 6 le varie competizioni. La delegazione della Valle d’Aosta era composta da 65 atleti tra i 10 e i 14 anni.

A regalare il risultato più importante è stata la formazione del calcio a 3, mentre a livello generale la nostra regione ha chiuso al 19esimo posto su 21 rappresentative.

Per il presidente del CONI Valle d’Aosta, Jean Dondeynaz, “Questa edizione ci ha colpito in modo particolare per l’impressionante numero di atleti coinvolti, ben 4.500, e per la vasta gamma di discipline sportive presenti. È stata inoltre impreziosita dal nostro grandissimo risultato nel calcio a 3”.

La manifestazione si è conclusa martedì 6, allo stadio di Castellaneta, dopo essere stata aperta a Bari.

Ad imporsi nel calcio a 3 quindi sono stati sui campi di Castellaneta – seguiti dal tecnico Marco Giovinazzo affiancato da Andrea Monteleone – Rebecca Alamia, Thiago Elia, Sara Oberto Tarena, Samuele Pagliarin, Hillary Quispe ed Etienne Ruffier.

Questi i risultati nelle altre discipline.

Arrampicata sportiva a Casamassima, 15esimo posto con tecnico Luigi Zorra e atlete Maité Guglielmetti e Maria Orfane.

Atletica leggera allo stadio di Taranto 15esima posizione, con accompagnatori Andrea Aresca e Valentina Bretto e in pista Linda Boldrini, Attilio Bosonin, Giulio Clerin, Giorgia Cuaz, Philippe Rosaire e Afina Solovyova.

Badminton a Laterza 19esimo posto con tecnico Sergio Garzotto e giocatori Ray Carlon, Federico Pinet, Ambra Vout e Coralie Zoia.

Baseball sui campi di Contrada Marinella, 14esima posizione, accompagnatori Davide Bajo e Christian Chouquer, atleti Viola Darman, Ermanno De Maio, Lavinia De Maio, Gioele Defiori, Ayoub Fannane, Nicole Lambot ed Elodie Lambot.

Beach bocce a terne sulla spiaggia di Castellaneta Marina, sesto posto per il gruppo del dirigente Amilcare Giopp e di Sylvain Alliod, Matteo Dalle, Giacomo Giopp e Emyl Lano.

Biliardo e bowling a Triggiano e a Monopoli (vedi articolo correlato) sesta posizione finale, con accompagnatore Francesco Congedo e Luca Congedo, Martina Congedo, Matteo D’Agostino e Giulia Riello.

Ciclismo decimo posto ad Ostuni per l’accompagnatore Andrea Marchi e gli atleti Liam Janin, Sebastian Leo, Henry Perruchon e Alys Torgneur.

Pallacanestro a Castellaneta Marina quarta posizione per il gruppo guidato da Aysha Cofone e composto da Alessandro Bertoni, Milva David, Rachel Heresaz, Jean Paul Pramotton, Giulia Principio e Alessandro Truglio.

Pesistica a Castellaneta Marina nona posizione per Jacques Dondeynaz, Alice Jacquemin e Thibaud Mosso.

Scherma a Castellaneta 17esimo Wilmer Casadei.

Sport tradizionali (ruzzola, freccette e flying disc) a Specchiolla ottavo posto, con 2 terze posizioni, per Mathias Brunaz, Cédric Brunaz, Davide Gemelli e Yvette Piccot, accompagnati da Nicholas Dallod e Sara Ducly.

Rugby a Castellaneta Marina gara non competitiva per i tecnici Rosanna Carrozzino e Luis Maria Otano e gli atleti Sabrina Barmasse, Daniele Deplano, Nicole Desandré, Emilie Diemoz, Simone Dorio, Samuele Marrara e Leonardo Rollet.

Tennistavolo a Casamassima in attesa delle classifiche per l’allenatore Rémy Curtaz e Pietro Macioce, Alice Minniti, Andrea Savasta ed Emma Taiariol.

Tennis sui campi di Ostuni 18esima posizione per il team della maestra Sara Fristachi composto da Giulia Licata, Elia Pierini e André Rollandin.