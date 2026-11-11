Pétanque, a Gressan vincono Francesco Marascio, Sergio Denchasaz e Gabriele Ronc

AOSTA (fri) Il rendez-vous per la pétanque della settimana è fissato per le 14 di oggi, sabato 7 novembre, al Bocciodromo “Rino Guerraz” di Gressan dove la Bocciofila Quart propone agli appassionati una gara a terne fisse con poule iniziale.

Sabato scorso, sempre nell’impianto gressaen, la società locale Le Carreau ha proposto una competizione sulle 4 partite a terne fisse, che ha registrato la partecipazione di ben 32 formazioni e quindi di 96 giocatori.

Con 4 affermazioni si sono piazzati al vertice 2 soli terzetti, quindi è stata decisiva la differenza punti. Hanno vinto Francesco Marascio, Sergio Denchasaz e Gabriele Ronc con più 32 rispetto al più 21 di Wilma Fragno, Patrick Subet e Girolamo Altare. A quota 3 sono arrivate 5 terne: terzi a più 19 Gabriele Vierin, Cirillo Noussan e Renato Novello, quarti anch’essi a più 19 Wilma Chabloz, Ezio Fassi e Rinaldo Cerisey, quinti a più 14 Raimondo Ronc, Marco Ronc ed Edy Desandré, sesti a più 13 Giovanni Monetti, Ferruccio Cerisey e Danilo Cagniney, settimi a più 12 Emeric Danna, Rosanna Danna e Fabrizio Jacquin.