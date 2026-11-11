Palet: al via il campionato di società. A Brissogne le prime sfide di AB e C

AOSTA (fri) Con il sorteggio avvenuto nella serata di lunedì scorso, 2 novembre, sono stati stabiliti i gironi del Campionato di società di palet che inizia oggi, sabato 7, al Palafent di Brissogne dalle 14.30.

Nella categoria AB sono 22 le formazioni iscritte, divise in 7 poules. In C le squadre sono 15, così si sono formati 5 gironi da 3. Oggi a Brissogne la giornata inaugurale riguarda solamente i raggruppamenti 1, 2 e 3 delle 2 categorie. Per la A/B tocca a Donnas B, Pontey, Chatillon B e Issogne A nella poule 1, Verres, Issogne B e Aymavilles nella 2, Chatillon A, Brissogne e Arnad nella 3, in C giocano nella 1 Grand Paradis, Issogne e Verrayes B, nella 2 Doues, Valdigne B e Valtournenche, nella 3 Brissogne, Chatillon e Montjovet.

Sabato prossimo, 14 novembre, faranno il loro esordio le compagini degli altri gironi. Ogni formazione è composta da 4 elementi.

I trofei di Paolino Cottino e Felice Truc vinti da Remo Stefanoli

Con il secondo posto nella quarta ed ultima serata e soprattutto i 7 punti conquistati, Remo Stefanoli di Aymavilles ha vinto la decima edizione del “Trofeo Paolino Cottino” e la terza del “Memorial Felice Truc”, organizzate dalla sezione palet Gressan-Cogne al Palapalet di Gressan.

L’ultima gara, venerdì scorso, 30 ottobre, sulle classiche 3 partite a baraonda, ha visto la partecipazione di 36 appassionati. Ben 8 di loro hanno raggiunto il punteggio massimo di 7, con la vittoria assegnata per differenza a più 33 a Onorato Herin, secondo appunto Stefanoli a più 28, terzo e quarto Mirco Aymonod e Flavio Theodule a più 24, quinto a più 23 Corrado Guichardaz, sesto a più 21 Marino Savioz, settimo a più 19 Andel Pascal ed ottavo a più 15 Elio Savioz.

Con 5 punti nono Mirando Brulard a più 28 e decimo Didier Aymonod a più 13.

Nella classifica generale Remo Stefanoli è arrivato a quota 26, lasciando a 22 un quartetto: secondo a più 69 Onorato Herin, terzo a più 67 Mirco Aymonod, quarto a più 34 Valter Gaillard e quinto a più 30 Elio Savioz. A seguire con 20 punti sesto Cesare Edifizi a più 27 e settimo Alessandro Paris a più 15, ottavo a 18 Loris Peaquin.

Al termine della premiazione Remo Stefanoli, interpretando la volontà dei tantissimi giocatori che hanno partecipato alla manifestazione nei 10 anni, ha voluto donare alla famiglia Cottino il trofeo messo in palio in ricordo di Paolino.