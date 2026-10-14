Torgnon, a Dewis Barrel e Giuditta Turini il “Pink Trail”, a Marco Magistro e Elisabetta Negra il “Vertical d’Aver”

TORGNON (fc2) In 122 hanno affrontato domenica scorsa i nuovi percorsi del “Torgnon Pink Trail” (in 91 sui 19 km con 1.200 metri di dislivello toccando la vetta del Meabé e la Cima d’Aver) e del “Vertical d’Aver” (in 31 sui 7.000 metri e 1000 di dislivello).

Nel trail ha vinto ancora l’emergente 22enne Dewis Barrel in 2h05’20” con 1’55” su Federico Airola della Runnerpillar, terzo a 2’19” Jean Xavier Villanese, quarto a 5’11” Alex Dejanaz e quinto a 7’25” Andrea Brunet. Più lontani a 16’51” sesto Nicola Pession e a 18’34” settimo Mattia Consol. Come 11esima assoluta Giuditta Turini in 2h27’41” ha conquistato la gara femminile, staccando di 4’04” Rachele Young del Valchiusella, terza a 5’55” Myriam Moncada e quinta a 21’44” Desirée Oreiller, per 14 secondi davanti ad Alice Maniezzo.

Nel vertical ha primeggiato il campione mondiale giovanile di skyrunning Marco Magistro di Verrayes in 50’32”, tallonato dal bravo Alex Noussan di Chatillon secondo a 22 secondi, poi terzo Edward Young del Valchiusella a 2’16”, quarto a 4’44” Daniele Pierotti di Montjovet e a 5’30” quinto Cien Chadel. Elisabetta Negra, 12esima in 1h06’05” ha preceduto di 2’03” Catherine Bertone, terzo posto a 7’05” per Micol Maluquin Segor e quinta a 26 minuti Marcella Pont.