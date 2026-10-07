A Milano consegnati i premi Falstaff: Paolo Griffa al Caffè Nazionale miglior ristorante, Locanda Al Maniero di Issogne miglior trattoria e iSaulle a Quart miglior pizzeria

AOSTA (fci) Paolo Griffa al Caffè Nazionale di Aosta, Locanda Ristorante Al Maniero di Issogne e iSaulle di Quart sono i tre locali della Valle d’Aosta che hanno conquistato la vetta nella Falstaff Restaurant Guide Italia 2027 ottenendo l’ambito premio regionale rispettivamente nelle tre categorie ristorante, trattoria e pizzeria.

La guida, edita da Falstaff Italia e presentata nella mattinata di lunedì scorso, 28 settembre, all’Hotel Gallia a Milano, «dà valore all’esperienza, andando oltre la semplice proposta culinaria per considerare anche tutti quei parametri che consentono all’ospite di sentirsi davvero a proprio agio, dalla location al servizio di sala, fino all’accoglienza da parte dell’oste» si legge in una nota.

Frutto del lavoro di un team di giornalisti enogastronomici, critici del gusto e professionisti del settore ma anche delle segnalazioni della community, alla base della Falstaff Restaurant Guide Italia 2027 «c’è l’approccio contemporaneo che contraddistingue la testata, in linea con lo stile iconico del network europeo di cui è parte, ovvero la volontà di raccontare il cibo e il vino con uno sguardo attuale, fresco e accessibile, capace di coniugare autorevolezza, fruibilità e intrattenimento».

La guida nasce come un progetto multimediale, disponibile sia in formato cartaceo che sotto forma di App, scaricabile gratuitamente, intuitiva ed accessibile.

Il database italiano si integra con quello europeo grazie al network di Falstaff.

Con oltre 3.000 indirizzi distribuiti nelle 20 regioni italiane, la guida Falstaff propone una selezione della ristorazione nazionale attraverso le valutazioni della propria community e di una giuria di esperti.

I ristoranti vengono valutati considerando l’esperienza complessiva, dalla cucina al servizio, dalla proposta beverage allo stile e all’identità del locale.

L’edizione italiana della guida è curata da Alessia Manoli, sotto la direzione generale di Othmar Kiem e Simon Staffler, con Othmar Kiem anche direttore responsabile per l’Italia

Nel corso della presentazione sono stati assegnati i «Restaurant Awards Falstaff Italia 2027»: oltre ottanta riconoscimenti, tra premi speciali e regionali.

Paolo Griffa al Caffè Nazionale ristorante di Aosta ha ottenuto 94 punti, conquistando il riconoscimento regionale dedicato alla Valle d’Aosta.

Per Paolo Griffa, il premio arriva dopo quattro anni di lavoro al Caffè Nazionale, durante i quali il progetto ha costruito un rapporto sempre più stretto con la città e con il territorio valdostano.

“Aosta ci ha accolti molto bene e in questi anni abbiamo costruito qui un percorso che ci rende particolarmente contenti. Il Caffè Nazionale lavora tutto l’anno, ma il nostro lavoro è inevitabilmente legato ai ritmi e alle stagioni della città e della Valle d’Aosta: abbiamo imparato a conoscere questi cicli, a viverli insieme al territorio e a lasciarci guidare anche da loro nel modo in cui innovare, evolverci: ci sono grandi progetti in arrivo. Questo riconoscimento ci fa particolarmente piacere perché premia un progetto che abbiamo costruito qui, insieme alla nostra squadra, stagione dopo stagione, cercando di raccontare Aosta e la Valle d’Aosta attraverso il nostro lavoro” dichiara Paolo Griffa.

E lunedì scorso, 28 settembre, iSaulle ha ricevuto pure un altro premio all’Oscar della pizza italiana, l’evento Pizza Maxima (già Pizza Awards), alla sua quinta edizione.

La kermesse, ospitata allo Spazio Novecento nel quartiere Eur di Roma, ha visto la premiazione de iSaulle di Quart come migliore pizzeria della Valle d’Aosta.

L’evento ha registrato una grande partecipazione di pizzaioli, imprenditori e operatori del mondo pizza provenienti da tutta Italia.

Trionfa ancora Franco Pepe con Pepe in Grani, miglior pizzeria d’Italia.

Pier Daniele Seu e Roberta Esposito eletti i miglior pizzaioli dell’anno, Francesco Capece il miglior under 35.

Sono state 150 le pizzerie in gara, selezionate da circa 200 giornalisti gastronomici ed esperti del settore pizza, che con le loro votazioni hanno permesso di stilare la classifica finale, e decretare, oltre alla migliore pizzeria d’Italia, anche le migliori pizzerie delle 20 regioni italiane e altrettante pizzerie vincitrici dei premi speciali.