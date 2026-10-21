Vippometro 17/10/2026

Ha fatto registrare un grandissimo successo la 24esima edizione di MeleVallée, la manifestazione dedicata al più amato dei frutti autunnali che si è svolta sabato e domenica scorsi, 10 e 11 ottobre, a Antey-Saint-André. E’ stata stimata la partecipazione di circa 5mila persone, per la soddisfazione di organizzatori ed espositori. Un successo il cui merito va tributato all’intera comunità, che ha saputo mettersi in gioco per accogliere al meglio i tanti visitatori, complici anche due belle giornate di sole autunnale. Per questo la sindaca di Antey-Saint-André Nicole Chatrian - in rappresentanza di tutto il paese - può cogliere il prezioso frutto di tanto lavoro: il nostro Vippometro in rialzo.