Vippometro 17/10/2026

Nicole Chatrian
Ha fatto registrare un grandissimo successo la 24esima edizione di MeleVallée, la manifestazione dedicata al più amato dei frutti autunnali che si è svolta sabato e domenica scorsi, 10 e 11 ottobre, a Antey-Saint-André. E’ stata stimata la partecipazione di circa 5mila persone, per la soddisfazione di organizzatori ed espositori. Un successo il cui merito va tributato all’intera comunità, che ha saputo mettersi in gioco per accogliere al meglio i tanti visitatori, complici anche due belle giornate di sole autunnale. Per questo la sindaca di Antey-Saint-André Nicole Chatrian - in rappresentanza di tutto il paese - può cogliere il prezioso frutto di tanto lavoro: il nostro Vippometro in rialzo.
Massimiliano Burelli
All’orizzonte della Cogne Acciai Speciali si addensano nuvole nere. Infatti, ieri, venerdì 16, dopo un incontro con la Direzione aziendale nella sede di Confindustria, i rappresentanti sindacali hanno annunciato ai dipendenti dello stabilimento una crisi allarmante. Le parole usate non lasciano adito a dubbi: «Smentendo quanto comunicatoci nelle scorse settimane, si prospetta la concreta possibilità che negli ultimi 2 mesi dell’anno l’intera azienda rimanga significativamente priva di lavoro». Insomma, dopo un’estate torrida, per l’amministratore delegato della Cogne Massimiliano Burelli si profila anche un autunno caldo, sotto tutti i punti di vista. E così sulla sua scrivania trova pure il nostro Vippometro in ribasso.