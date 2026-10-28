Vippometro 24/10/2026

RAFFAELE ROCCO
Ha messo d’accordo tutti il giro di vite deciso dall’Amministrazione comunale contro la malamovida. Un’ordinanza imporrà per 30 giorni il divieto di consumo di alcolici all’aperto nel centro di Aosta durante le ore notturne, esclusi bar, minimarket ed altri esercizi commerciali. Una decisione assunta dopo gli ultimi episodi di violenza, che hanno destato viva preoccupazione in città, e previo confronto con residenti e negozianti. Inoltre verranno aumentate le telecamere del sistema di videosorveglianza, posizionando quelle nuove in punti cruciali per la sicurezza dei cittadini. Pertanto questa settimana il sindaco Raffaele Rocco merita senz’altro di accomodarsi sull’accogliente poltrona del nostro Vippometro in rialzo.
Alina Sapinet
Il Cgc Aosta giocherà le prossime partite casalinghe del campionato di Promozione di calcio a Montjovet. Una decisione presa, spiega la società in una nota, con rammarico e profonda amarezza, rinunciando alla fascia domenicale del campo comunale Dal Monte. Tra gli elementi che hanno spinto il Cgc a lasciare l’impianto sportivo di Tzamberlet, spicca la manutenzione non adeguata del terreno di gioco «Con la presenza diffusa di erbe infestanti, buche e avvallamenti che ne compromettono qualità e sicurezza». Insomma, critiche di cui l’assessora comunale allo Sport Alina Sapinet terrà sicuramente conto, spronandola a trovare una soluzione, ma che nel frattempo fanno scattare il cartellino giallo del nostro Vippometro in ribasso.