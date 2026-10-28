Vippometro 24/10/2026

Il Cgc Aosta giocherà le prossime partite casalinghe del campionato di Promozione di calcio a Montjovet. Una decisione presa, spiega la società in una nota, con rammarico e profonda amarezza, rinunciando alla fascia domenicale del campo comunale Dal Monte. Tra gli elementi che hanno spinto il Cgc a lasciare l’impianto sportivo di Tzamberlet, spicca la manutenzione non adeguata del terreno di gioco «Con la presenza diffusa di erbe infestanti, buche e avvallamenti che ne compromettono qualità e sicurezza». Insomma, critiche di cui l’assessora comunale allo Sport Alina Sapinet terrà sicuramente conto, spronandola a trovare una soluzione, ma che nel frattempo fanno scattare il cartellino giallo del nostro Vippometro in ribasso.