“Ardita”, la nuova canzone di Fabien Lucianaz diventa l’inno della 69esima finale regionale

AOSTA (qdn) E’ on line su YouTube dal tardo pomeriggio di ieri, venerdì 23 ottobre, ma è già l’inno della 69esima finale regionale delle batailles de reines: è “Ardita”, canzone composta da Fabien Lucianaz, in arte Lucianax. «Si tratta di un brano in francoprovenzale e in italiano che evoca l’attesa per la battaglia, l’emozione degli allevatori e il loro prezioso contributo al territorio: un percorso di un anno coronato dal week-end festivo della Regionale, dove sogni di bambino e speranze di adulto si intrecciano, mentre riaffiorano i ricordi dei primi combattimenti con le cornailles di legno quando, per gioco, ancora bimbi ci si provava ad immaginare già grandi. – spiega Fabien Lucianaz – Il videoclip ufficiale del brano, realizzato all’arena Croix-Noire e nella sede dell’Association Amis des Batailles des Reines, contiene anche un cameo di Farchetta, la celebre regina di Renzo Rosset che va a caccia del quinto titolo consecutivo».

Il testo della canzone difende la tradizione delle batailles e l’importanza del lavoro degli allevatori. «Tu non chiamare violenza ciò che è naturale, è l’istinto animale che le spinge a duellare, lontano dai riflettori ma motivo d’orgoglio: senza gli allevatori chi manterrebbe il territorio?» canta Fabien Lucianaz, che poi non rinuncia ad alcuni dei suoi “colpi” di ironia arguta come quando, rivolgendosi direttamente ad Ardita in francoprovenzale, confessa: «Sei una mucca ma mi fai venire la pelle d’oca». Il tutto in un ritmo incalzante che entra in testa fin dal primo ascolto e che – siamo sicuri – conquisterà tanti allevatori che assisteranno al combat final di domani, domenica 25 ottobre.