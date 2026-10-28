29 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 10:18

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Agricoltura

Batailles de Reines

CAMBI DI PROPRIETÀ: DUE QUALIFICATE DE LA BORETTAZ PASSANO A JEAN-ANTOINE MAQUIGNAZ

Redazione Pubblicato il

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AOSTA (qdn) Come di consueto c’è stato un po’ di “reinesmercato” in questi mesi, con alcuni cambi di proprietà di bovine che si erano già qualificate per la Regionale e si presenteranno quindi con un nuovo proprietario: spicca in particolare la cessione di 2 bovine della società La Borettaz di Gressan: Kamala (seconda in seconda categoria a Gignod) e Euforie (reina di terza a Jovençan) sono state acquistate da Jean-Antoine Maquignaz. Queggion di Edi Viérin (seconda in prima categoria ad Aosta) è passata a Remo e Gilles Dalbard.

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