CAMBI DI PROPRIETÀ: DUE QUALIFICATE DE LA BORETTAZ PASSANO A JEAN-ANTOINE MAQUIGNAZ

AOSTA (qdn) Come di consueto c’è stato un po’ di “reinesmercato” in questi mesi, con alcuni cambi di proprietà di bovine che si erano già qualificate per la Regionale e si presenteranno quindi con un nuovo proprietario: spicca in particolare la cessione di 2 bovine della società La Borettaz di Gressan: Kamala (seconda in seconda categoria a Gignod) e Euforie (reina di terza a Jovençan) sono state acquistate da Jean-Antoine Maquignaz. Queggion di Edi Viérin (seconda in prima categoria ad Aosta) è passata a Remo e Gilles Dalbard.