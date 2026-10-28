Batailles des chèvres, a Quart le ultime qualificate per la finale regionale di domenica 8 novembre

QUART (qdn) Erano 137, di proprietà di 36 allevatori, le capre che sono scese in campo domenica scorsa, 18 ottobre, a Quart, per l’ultima eliminatoria del concorso regionale delle batailles des chèvres. In prima categoria ha vinto Camussi dei Frères Machet di Torgnon che in finale ha battuto Diamant di Andrea Savioz di Gressan, regina del peso con i suoi 88 chilogrammi. Erano state eliminate in semifinale Reinetta di Alex Yeuilla di Pollein ed Etoile di Manuel Bagnod di Challand-Saint-Anselme.

In seconda categoria successo di Biscuit dei Frères Margueret di Etroubles con in seconda posizione El Diablo della società Cerise-Gérard di Oyace; terzo posto per Noisette dei Frères Colosimo di Villeneuve e per Reina della società Chabloz-Marquis di Verrayes.

Dominio di Patrick Bionaz di Brissogne in terza categoria con il successo della sua Perla e il secondo posto di Camilla; in semifinale si era concluso il torneo di Etoile dei Frères Fragno di Pollein e di un’altra Etoile, di Denis Barailler di Aosta.

Infine Nikolas Abram di Doues ha piazzato addirittura 4 capre ai primi 4 posti tra le bime: il bosquet è stato conquistato da Tsatagne con seconda Tabac e terze Gauloise e Chanel; quinte Rubis dei Frères Contoz di Pollein e Giardina dei Frères Machet di Torgnon.

L’appuntamento è ora con la finale regionale che si disputerà domenica 8 novembre all’arena Croix Noire di Aosta in concomitanza con la Foire des Alpes.