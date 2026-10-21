Mostra concorso delle manze: premiate Moureun di Anselmo Chabloz e Sidney di Pierangelo Ronco

AOSTA (qdn) Erano cinquanta i capi iscritti alla mostra concorso delle manze che è stata organizzata dall’Arev – Association Régionale Eléveurs Valdôtains martedì scorso, 13 ottobre, all’arena Croix-Noire di Aosta. Sono stati premiati gli esemplari più belli: per le castane e le pezzate nere primo posto per Moureun di Anselmo Chabloz di Fénis, secondo per Tourquoise di Diego Deveynes di Saint-Christophe e terzo per Vertige di Roberto Perraillon di Chambave. Per le pezzate rosse, prima Sidney di Pierangelo Ronco di Issime, seconda Olanda di Davide Ronc di Saint-Rhémy-en-Bosses e terza Bellina della società Tour d’Ailland di Aymavilles. La manifestazione ha registrato anche buone vendite a quotazioni interessanti. Il prossimo appuntamento con le manifestazioni zootecniche autunnali sarà con la Fiera del bestiame di San Luca di lunedì prossimo, 19 ottobre, a Donnas.