AOSTA (qdn) Novità per l’edizione 2026 del concorso Modon d’Or, dedicato alla migliore Fontina Dop d’alpeggio. Oltre ai consueti 5 Modon d’Or, sono stati istituiti 5 riconoscimenti speciali: “Fidélité Modon d’Or”, destinato al partecipante che ha preso parte al maggior numero di edizioni precedenti del concorso; “Gardiens de la montagne”, per l’alpeggio che presenta le maggiori difficoltà oggettive di accessibilità e logistica; “Jeune femme d’alpages”, per la titolare o socia più giovane di un alpeggio, a sostegno del lavoro femminile e delle nuove generazioni; “Baptême Modon d’Or”, per chi partecipa per la prima volta al concorso, come incoraggiamento ad avvicinarsi all’iniziativa; “Générations d’alpage”, per l’alpeggio con la più lunga gestione familiare. I riconoscimenti avranno un valore massimo di 200 euro ciascuno.
MODON D’OR: CINQUE NUOVI RICONOSCIMENTI SPECIALI PER GLI ALPEGGI VALDOSTANI
Redazione · Pubblicato il
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