Vendemmia da ricordare per l’azienda Les Crêtes. “Petite Arvine da record e ottimi risultati per i rossi”

AYMAVILLES (qdn) «Una vendemmia 2026 da ricordare». E’ il bilancio tracciato dall’azienda Les Crêtes di Aymavilles. «Les Crêtes chiude la vendemmia 2026 con un bilancio particolarmente positivo, caratterizzato da un’eccellente qualità delle uve e da volumi produttivi complessivamente in linea con quelli dell’anno precedente. – si legge in una nota – La raccolta ha raggiunto un totale di 3.260 quintali di uva, un risultato che conferma la stabilità produttiva dell’azienda nonostante le sfide climatiche che hanno caratterizzato la stagione. La stagione è stata segnata da un’estate lunga, calda e siccitosa, iniziata già a metà maggio, che ha richiesto un’attenta gestione dei vigneti e delle risorse idriche. Grazie all’utilizzo mirato degli impianti di irrigazione a goccia e alle peculiarità del territorio montano valdostano, l’azienda ha saputo affrontare efficacemente queste condizioni climatiche. Le differenti altitudini dei vigneti, le esposizioni e le significative escursioni termiche hanno infatti favorito maturazioni ottimali, contribuendo a preservare freschezza, acidità e ricchezza aromatica delle uve».

La raccolta è iniziata a metà agosto, con le uve destinate alle basi spumante, per proseguire con Pinot Grigio e Moscato di Chambave. Nel mese di settembre è stata la volta di Chardonnay, Pinot Nero e Petit Rouge. «Le maturazioni, in diversi casi sovrapposte, hanno richiesto un’attenta organizzazione delle operazioni di cantina, agevolata anche dall’introduzione di una seconda pressa. – scrive ancora Les Crêtes – Le prime varietà raccolte, insieme a Chardonnay e Pinot Nero, hanno registrato rese inferiori rispetto al 2025, compensate tuttavia da un livello qualitativo particolarmente elevato. In controtendenza il Petit Rouge, che ha fatto segnare un incremento dei volumi. Ottobre ha riservato alcune delle soddisfazioni maggiori, con una Petite Arvine da record sia per quantità sia per qualità. Risultati di particolare rilievo anche per Nebbiolo e Fumin, che hanno raggiunto livelli di maturazione tra i migliori degli ultimi anni, accompagnati da un leggero incremento produttivo. Un ulteriore elemento positivo riguarda la gestione agronomica: il clima prevalentemente asciutto ha permesso di limitare gli interventi fitosanitari a soli 3-5 trattamenti, a seconda delle varietà».

«La vendemmia 2026 ci lascia particolarmente soddisfatti, soprattutto per l’eccellente qualità delle uve. – dichiara Giulio Corti, contitolare di Les Crêtes – La Petite Arvine ha raggiunto risultati straordinari, mentre Fumin e Nebbiolo si distinguono per maturazioni tra le migliori degli ultimi anni. Sono risultati che premiano il lavoro svolto in vigneto e ci fanno guardare con grande fiducia ai vini di questa annata. Le caratteristiche delle uve raccolte lasciano prevedere vini di grande eleganza, freschezza e complessità, capaci di esprimere l’identità del territorio valdostano».