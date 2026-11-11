Certificazione degli agroecosistemi. Incontri per presentare il progetto

AOSTA (qdn) Riconoscere, misurare e valorizzare la biodiversità degli agroecosistemi valdostani, trasformandola in un elemento distintivo del sistema agricolo e produttivo regionale. Nasce da questa idea il progetto “Certificazione della biodiversità degli agroecosistemi in Valle d’Aosta: una proposta innovativa per la sostenibilità ambientale”, finanziato dall’Intervento SRG08 del Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale 23/27, che punta a sviluppare un percorso di certificazione capace di mettere in evidenza il contributo delle aziende agricole alla tutela degli ecosistemi e alla conservazione del patrimonio naturale del territorio.

Per presentare l’iniziativa, illustrarne gli obiettivi e condividerne le prospettive con gli operatori del settore, sono stati organizzati quattro incontri sul territorio valdostano. Il primo appuntamento si terrà martedì prossimo, 10 novembre, dalle 10.30 alle 12, nel salone Vaudan dell’Institut Agricole Régional ad Aosta. Seguiranno altri tre momenti di incontro e confronto: mercoledì 11 novembre, alle 10.30, nel salone polivalente del Comune di Issogne; mercoledì 18 novembre, alle 10.30, nella Biblioteca comunale di Champdepraz; mercoledì 18 novembre, alle 15.30, nella sede del Consorzio Vini a Aymavilles.

L’iniziativa riunisce competenze e realtà diverse, mettendo in rete l’Institut Agricole Régional, in qualità di capofila, il Parco Naturale Mont Avic, Coldiretti Valle d’Aosta, Cave Mont Blanc de Morgex et La Salle, CSQA e il Comune di Nus.