Chèvres: dopo la battaglia di Montjovet si attende la finale a Perloz

MONTJOVET (qdn) Con l’incontro di sabato scorso, 31 ottobre, a Montjovet, si sono concluse le eliminatorie della battaglia delle capre del circuito della Bassa Valle che culmineranno nella finale di Perloz in programma sabato prossimo, 14 novembre. A Montjovet si sono affrontate 80 capre di proprietà di 16 allevatori.

In prima categoria ha vinto Verona di Bruno Fabiole di Pont-Saint-Martin che in finale ha sconfitto Camelot di Patrizio Dherin di Champdepraz; terzo posto per Garofo di Andrea Clerin di Pont-Saint-Martin e per Ginger di Renato Pramotton di Donnas. In seconda categoria si è imposta Malice di Gilles Joly di Saint-Vincent che ha battuto la compagna di stalla Lumière; terze Fapaura e Chimera di David Bagnod. Elettra di Andrea Clerin è la regina di terza categoria avendo battuto in finale Calandra di David Bagnod; in semifinale si è concluso il concorso di Furba di Ferruccio Favre di Gressoney-La-Trinité e di Negra, ancora di David Bagnod. Tra le bime, primo posto per Scintilla dei Fratelli Fey di Perloz con seconda Barbisa di Renato Pramotton; terze Veleno di Gregorio Girod di Issime e Edera di Gilles Joly. Tra le strabime, infine, il bosquet lo ha conquistato Antilope, ancora dei Fratelli Fey, con seconda Champagne di Sebastian Paganone di Donnas e terze Furia di Gilles Joly e Veleno di Bruno Fabiole di Pont-Saint-Martin.

Il programma della finale di sabato prossimo, 14 novembre, a Tour d’Héréraz di Perloz, prevede la pesatura e le iscrizioni dalle 8 alle 11, a mezzogiorno il pranzo su prenotazione (chiamando il 349 2623273 o il 346 2208371 entro mercoledì), alle 13.30 l’inizio dei combattimenti e alle 17.30 la premiazione delle regine. Per tutta la giornata sarà attivo un servizio di bar e ristoro. La giornata si concluderà con una serata in allegria.