Trofei a punti Gustino Mochettaz e Mont Fallère. Ecco le classifiche in attesa delle sfide di domenica

AOSTA (qdn) Dopo la finale regionale del 2025, è stata aggiornata la classifica del Trofeo Gustino Mochettaz offerto dalla famiglia Mochettaz all’allevatore che al decimo anno (ovvero nel 2028) avrà totalizzato il miglior punteggio durante le finali regionali (attribuendo ogni volta 5 punti alla prima classificata, 3 alla seconda, 2 alle terze e 1 alle quinte). Lorenzo Rosset e Gildo Bonin sono in vetta a 20 punti. Segue la società Frassy-Chamonin (che non esiste più) a 12 punti, Massimiliano Garin a 12, appaiati a 11 punti i Frères Quendoz e Edy Gontier, Simon e Julien Charbonnier a 9, Davide Grimod e l’azienda agricola Verney a 8 punti, i Frères Clos e Alino Marquis a 7 punti.

Lorenzo Rosset – con 24 punti – è invece solo in testa alla classifica del trofeo messo in palio da Siro Viérin del Rifugio Mont Fallère che andrà al primo allevatore che raggiungerà i 30 punti (attribuendone 6 alla regina, 5 alla seconda e 4 alle terze). Alle spalle di Lorenzo Rosset seguono Massimiliano Garin con 19, Gildo Bonin con 16, Edy Gontier e Frères Quendoz con 15, la società Frassy-Chamonin con 14, l’azienda agricola Verney e i Frères Clos con 12, Simon e Julien Charbonnier con 11 e Davide Grimod con 10. In caso di vittoria di Farchetta, Lorenzo Rosset si aggiudicherà quindi il Trofeo.