Combats des chèvres della Bassa Valle: a Donnas successi di Mora, Mauvaise, Grisel, Cannella e Chérie

DONNAS (qdn) Prosegue il concorso regionale dei combats des chèvres del circuito di Perloz. Domenica scorsa, 18 ottobre, a Donnas si sono affrontate 64 capre. In prima categoria ha vinto Mora di Sebastian Paganone di Donnas (anche regina del peso con i suoi 97 chili) con seconda Promise di Marco Follioley di Donnas e terze Marmotta e Ciquita di Renato Pramotton, anche lui di Donnas.

In seconda categoria successo per Mauvaise di Alex Stevenin di Issime con seconda Furba di Renato Pramotton e terze Notre Dame di Erik Charles di Perloz e Marmotta dei Fratelli Clerin di Pont-Saint-Martin.

Doppietta di Erik Charles in terza categoria con Grisel prima ed Elvira seconda; terza posizione per Strega di Elisa Linty di Issime e per Macchia di Giada Pinet di Champdepraz.

Cannella di Marco Follioley si è imposta tra le bime davanti a Milady dell’azienda Chèvres des Mascognaz di Fontainemore; eliminate in semifinale Malibù di Giada Pinet e Frippon di Manuel Ronco di Issime.

Tra le stabime, infine, si è imposta Chérie di Aide Gros di Fontainemore che in finale ha sconfitto Magnin dei Fratelli Clerin di Pont-Saint-Martin; terzo posto per Noel dell’azienda Chèvres des Mascognaz e per Mourrin, ancora dei fratelli Clerin.

Il prossimo appuntamento con il concorso delle battaglie della Bassa Valle è in calendario per oggi, sabato 24 ottobre, a Issogne.