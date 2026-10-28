“Era destino che alla Croix-Noire questa volta ci dovessi andare!”. Patrick Grimod ha la reina di Aosta

AOSTA (qdn) «Era da qualche anno che non andavo a vedere la finale. Quest’anno ci dovrò essere per forza!». Patrick Grimod commenta con la consueta simpatia la sua prima qualificazione alla finale regionale. La sua Voleine è arrivata alla Croix-Noire dalla porta principale, vincendo il concorso di Aosta in terza categoria e destando un’ottima impressione.

Patrick Grimod ha 43 anni e gestisce – insieme a papà Clemente (che ha una grandissima passione per le reines, che accudisce con amore e porta in campo personalmente) e a mamma Maria Denarier – anche l’agriturismo Plan d’Avie, sopra Arpuilles. Terra di reines. «Voleine è figlia di Alerta, una nostra bovina venduta a Piero Colosimo di Villeneuve un paio di anni fa e 2 volte partecipante alla Regionale, e di un toro svizzero. – rivela – Speranza per domenica? E chi lo sa… Lei è in forma. Ha passato l’estate sempre qui fuori, a casa. Sarà una bella emozione, vedremo come andrà! Da bambino andavo sempre a vedere la Regionale, poi negli ultimi anni un po’ meno: quest’anno era destino che dovessi proprio esserci!».