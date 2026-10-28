AOSTA (qdn) «La 69e Finale régionale des Batailles de Reines est l’un des rendez-vous les plus attendus de l’automne valdôtain. C’est une journée de fête, qui rassemble des éleveurs, des passionnés et des visiteurs venus notamment d’autres régions italiennes, de France et de Suisse, tous unis par leur passion pour l’élevage alpin.

Les Batailles sont bien plus qu’une simple manifestation populaire: elles témoignent du lien profond qui unit les éleveurs, leurs animaux et la montagne. Elles façonnent notre identité et rappellent le rôle fondamental de l’agriculture pour l’économie, les communautés et la préservation du territoire.

Même lors d’une journée de fête, il est primordial de reconnaître la valeur de ceux qui continuent à veiller sur les cheptels et le territoire, car derrière chaque tête de bétail se cachent des compétences, des investissements, des responsabilités et des sacrifices. Cette occupation concerne toute la famille, à 360 degrés et ne connaît aucun répit: prendre soin des animaux exige une présence constante, toute l’année, qui dicte l’organisation du foyer.

Proclamée Année internationale des parcours et des éleveurs pastoraux, 2026 nous a donc apporté une occasion de mettre en valeur la contribution des éleveurs et de leurs familles.

Derrière l’univers des Reines, on trouve souvent des femmes qui soutiennent leurs enfants et leurs maris, qui s’activent pour que tout soit prêt pour le grand jour, qui cuisinent, organisent et s’occupent de nombreux aspects souvent moins connus. Elles sont présentes lors des moments de travail et de préparation, mais aussi lorsque la pression se fait sentir, prêtes à écouter et à apporter leur soutien. Elles constituent des repères fondamentaux, des présences précieuses qui contribuent, chaque jour, à faire vivre cette tradition.

En 2026, Année internationale des agricultrices, il est encore plus important de reconnaître et de valoriser leur rôle, souvent discret, mais essentiel.

Les Batailles constituent également un patrimoine à transmettre aux nouvelles générations. L’engagement de l’Association Régionale Amis des Batailles de Reines montre qu’il est possible de préserver une tradition tout en la renouvelant, en la rendant accessible à un public de plus en plus large. En outre, sa participation à la Fête du Lard, sa présence dans certaines localités touristiques de la Vallée d’Aoste et le “FantaReines”, imaginé par les étudiants de l’Institut Agricole Régional, sont des exemples concrets de la manière dont cette tradition peut continuer à vivre, en attirant même les plus jeunes.

Un grand merci aux éleveurs, à leurs familles, à l’Association Régionale Amis des Batailles de Reines, aux comités locaux et à toutes les personnes qui rendent cet événement possible».

L’assesseur à l’Agriculture

et aux Ressources naturelles

Speranza Girod