Fontainemore: Ecurfuil, Gramot, Pazza, Moretta e Alpina reine

FONTAINEMORE (zgn) Il Comitato Batailles de chèvres di Perloz ha organizzato sabato scorso, 26 settembre, la tappa del circuito della Bassa Valle a Coumarial di Fontainemore.

Si sono iscritti 12 allevatori con 62 capre.

In prima categoria Ecurfuil di Aide Gros di Fontainemore ha trionfato su Morosita fi Gregorio Girod di Issime, terze Musetto di Claudia Bosonin di Donnas e Soloution di Alessio Maneglia di Perloz.

Nel secondo peso ha vinto Gramot di Aide Gros su Mariage di Gregorio Girod proprietario pure di Shakira, terza con Iris di Aide Gros.

In terza categoria la reina è Pazza di Christian Regis di Gressoney-Saint-Jean contro la quale ha perso Poiana di Italo Lazier di Fontainemore, terze Leura e Elisir entrambe di Aide Gros.

Nelle bime doppietta di Italo Lazier con regina Moretta e seconda Mora, terze Shangai di Alex Stevenin di Issime e Iossa di Claudia Bosonin di Donnas.

Per le strabime la vittoria è andata ad Alpina di Bruno Fabiole di Pont-Saint-Martin che ha battuto Malice di Alex Stevenin, terze Fiura di Marco Squinobal di Gressoney-Saint-Jean e Arsine di Graziano Naro di Fontainemore.

Le capre incroceranno nuovamente le corsa domenica 18 ottobre, con inizio dei combattimenti alle 14, a a Donnas.