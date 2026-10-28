In prima categoria Suisse cerca di calare il tris. Sirène, Berlin e Tiki le avversarie più agguerrite

AOSTA (fc2) Non è assolutamente facile, forse mai come quest’anno, fare pronostici e indicare le favorite con due reines uscenti, Suisse e Farchetta, che a giorni compiranno 10 anni, con Berlin di Simon e Julien Charbonnier assente in seconda categoria e con tante belle reines che si sono segnalate nei 15 combats eliminatori garantendo spettacolo. Molto dipenderà dalla pesatura e dall’eventuale salita o discesa di categoria e soprattutto dai sorteggi. Puoi essere una grande regina ma se nei primi incontri trovi avversarie combattive non è facile essere al top in serata per le sfide che contano. In più quest’anno alle scommesse tra amici, appassionati e allevatori e discussioni si aggiunge il “FantaReines” dove nella tua stalla con 12 bovine (tutte da almeno 10 “crediti”) è praticamente impossibile mettere insieme le 2 regine uscenti Suisse e Farchetta, valutate 64 “crediti” la prima e 70 la seconda.

In prima categoria naturalmente c’è grande attenzione, come sempre nonostante l’età, per la regina delle ultime 2 edizioni Suisse di Ymac Frassy e Christopher Letey che sicuramente ha le carte in regola per riconfermarsi. Nel mondo degli allevatori sono in molti ad indicare in una possibile candidata a sbarrarle la strada la reina impressionante a Châtillon Sirène della famiglia Clos di Jovençan dove le reines sono religione sin dai tempi di papà Adolphe, terza alla regionale 2024 battuta in semifinale da Caprice di Livio Pervier, reina quest’anno a Gignod ma purtroppo assente. Di grande credito gode la reina di Cogne Berlin di Massimiliano Garin, allevatore che può puntare al colpaccio in 2 categorie quest’anno con Berlin e Furie. Suisse domenica 1° novembre compirà 10 anni e bisogna vedere se qualcuno riuscirà a rovinarle la festa. Bisogna poi prestare attenzione anche a Tiki di Sandro Ronco, reina davanti alla grande folla di Ayas, e a Mamba della società Citrin di Brissogne, prima reina nella capitale mondiale del lardo Arnad.