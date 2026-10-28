La prima volta alla finale regionale a 74 anni. Andrea Grange di Nus in arena con Negrita

NUS (qdn) Non tutti i debuttanti sono ragazzini. Andrea Grange di Nus di anni ne ha 74 e per la prima volta domani, domenica 25 ottobre, porterà una sua bovina alla finalissima dell’arena Croix-Noire. Sarà accompagnato da tutta la famiglia: i figli Christian (con la compagna Joelle Cominet) e Sara e la moglie Paola Costabloz. La gioia della qualificazione è arrivata all’ultima occasione possibile, con il terzo posto della loro Negrita in seconda categoria all’eliminatoria di Gressan.

«La nostra è una stalla piccola, con una decina di capi, a Clou de Chetoz, nel Comune di Quart. – dice Andrea Grange – L’estate l’hanno trascorsa su a Praz di Saint-Barthélemy. Negrita è della nostra razza, l’abbiamo allevata qui da noi. Io sono “vecchiotto”, la soddisfazione più grande è per i giovani della famiglia. Negrita sta bene, gode di ottima salute! Dovrebbe restare in terza categoria, a Gressan era salita in seconda per appena 6 chili».

«Speranze? Tocca a lei, mica a noi!» ride Andrea Grange. «Per la nostra famiglia è la prima volta alla finale e siamo davvero contenti. – aggiunge il figlio Christian – I miei genitori hanno le bestie dal 1987-1988 e sono ormai diversi anni che le portiamo a combattere: era ora che ci qualificassimo per la finale!».

Daniel Quey