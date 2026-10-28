AOSTA (fc2) In seconda categoria è ancora più difficile fare previsioni anche per l’assenza di Berlin della famiglia Charbonnier, reina uscente, che ha abortito all’inizio di ottobre. Sicuramente grandi ambizioni e carte da giocare ha la finalista dello scorso anno Furie di Massimiliano Garin di Cogne, una reina che trova tantissimi estimatori che la indicano come la più seria candidata a fare un passo in avanti nel ranking e alla successione. Ci sono poi Jardin di Aurelio Crétier di Saint-Christophe (l’allevatore con più regine in arena, ben 7, dalla grande tradizione di famiglia e passione) e sarà anche interessante seguire l’omonima Jardin dei Frères Viérin di Pollein, altro tempio storico dell’allevamento di regine. A Gressan e in particolare la famiglia del presidente Roberto Bonin fanno sogni di gloria anche per l’ultima vincitrice proprio a Gressan nei pesi medi Fauvette ma sono tante altre ad avere le carte in regola per andare avanti, dea bendata permettendo.
Batailles de Reines
In seconda categoria il pronostico più incerto. La regina è assente, si punta su Furie e Jardin
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