AOSTA (qdn) «La finale regionale delle Batailles de reines è ormai un appuntamento tra i più importanti del calendario autunnale degli eventi organizzati sul territorio valdostano. Un momento atteso da tutto il settore zootecnico, da tanti Valdostani, da appassionati che arrivano dalle regioni vicine, dalla Svizzera e dalla Francia e da turisti, incuriositi da una tradizione che sfida il passare del tempo e racconta delle nostre tradizioni e della nostra identità, del nostro passato ma anche del nostro futuro. E’ quindi per me sempre motivo di orgoglio, in occasione delle eliminatorie e della finale, ritrovare la passione dei nostri allevatori e constatare con quale dedizione svolgono un lavoro non facile, sul quale insistono problemi operativi e sovente nuove criticità. A loro dobbiamo molto: il mondo zootecnico valdostano non rappresenta soltanto un settore produttivo ed economico rilevante, ma anche un’attività fondamentale per la salvaguardia delle nostre vallate, per il presidio sociale della montagna, per il mantenimento di un’offerta territoriale autentica e per la valorizzazione delle nostre tradizioni.

Je tiens donc à remercier chaleureusement l’Association régionale Amis des Batailles de Reines: elle parvient chaque année à organiser un événement qui sait évoluer et se renouveler. La tradition des batailles reste vivante, chère à nos cœurs et très suivie; elle a le grand mérite de rassembler tout le monde de l’élevage, de réunir les différentes générations, ainsi que d’attirer de nombreux jeunes. Aujourd’hui, dans certains cas c’est aussi la passion pour les reines qui motive la relève à poursuivre l’activité familiale, l’aidant à faire face aux sacrifices et aux difficultés d’un métier aussi exigeant que celui d’éleveur.

La journée de dimanche sera un moment de rencontre et de fête, qui permettra de mettre de côté les soucis quotidiens, le temps de quelques heures, et de retrouver ensemble la fierté des traditions, le sentiment d’appartenance, ainsi que la valeur et la beauté de nous sentir “communauté”».

Le président de la Région

autonome Vallée d’Aoste

Renzo Testolin