AOSTA (qdn) Si disputa oggi, sabato 17 ottobre, il 30esimo Trophée Ville d’Aoste, l’atto conclusivo del concorso regionale delle batailles de moudzon. L’appuntamento è all’arena Croix-Noire di Aosta. La giornata inizia con la pesatura degli animali dalle 8.30 alle 10.30 mentre i combattimenti cominciano alle 12.30, con le premiazioni intorno alle 18. Un’attenzione particolare è dedicata ai bambini con animazione dalle 13.30 alle 17.30 e – alle 16, la premiazione della mostra-concorso di disegno “I moudzon in arena”. A differenza delle finali regionali delle batailles de reines e des chèvres, il Trophée Ville d’Aoste dei manzi non è una finale a cui possono partecipare solo i capi qualificati bensì un evento aperto a tutti, previa prenotazione. Le iscrizioni si sono concluse martedì scorso, 13 ottobre: è prevista la partecipazione di 129 capi bovini (suddivisi in 1 categoria di manzetti, 3 di manzi e 1 di manze di 4 anni) di proprietà di 49 allevatori. I manzi vengono attaccati sul prato e non nella stalla, cosicché agli spettatori sia possibile ammirarli al meglio. Durante la giornata è in funzione un servizio bar al Bar dell’Arena. «Agli incontri zonali c’è stata una buona partecipazione e ci aspettiamo un bello spettacolo anche ad Aosta! Faccio i migliori auguri a tutti gli allevatori!» commenta la presidente dei Compagnons Batailles de Moudzon Vilma Cerise. L’ingresso è libero.
MOUDZON Oggi, sabato, la 30esima edizione
La Croix-Noire ospita il Trophée Ville d’Aoste
Redazione · Pubblicato il
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