Reines, sono 295 le bovine iscritte alle batailles di domani, domenica 4 ottobre, a Châtillon

CHÂTILLON (zgn) Prosegue il percorso di avvicinamento alla finalissima del 69ème Concours Régional Batailles de Reines.
Domani, domenica 4 ottobre, l’arena di Châtillon in località Pérolle ospiterà la quarta eliminatoria della stagione autunnale, con un record di bovine iscritte: 295.
L’appuntamento rappresenta uno degli ultimi banchi di prova prima dell’atto conclusivo che si svolgerà domenica 25 ottobre all’Arena Croix-Noire.
A seguito dell’elevato numero di bovine iscritte l’attività di pesatura e l’inizio dei combats inizieranno prima rispetto al solito orario, perciò la pesatura delle bovine si terrà dalle 8 alle 11, mentre i combattimenti inizieranno alle 11.45.