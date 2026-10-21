Al Forte di Bard mostra fotografica. Collaborazione con il Gran Paradiso

BARD (fci) Oggi sabato 17 ottobre, alle 11 al Forte di Bard viene inaugurata l’esposizione «Oltre lo scatto. Intrecci» che unisce l’attenzione al tema dell’etica nella fotografia naturalistica con un ampio focus dedicato alla biodiversità e al suo valore.

Il progetto è curato da Marcella Tortorelli e Elisa Ortoffi, con la supervisione scientifica di Ramona Viterbi, responsabile del servizio biodiversità e ricerca scientifica del Parco del Gran Paradiso.

Ospitata all’interno delle sale delle Scuderie del Forte, l’esposizione presenta 28 fotografie di autori vari tratte dall’archivio del Parco del Gran Paradiso e 6 approfondimenti tematici: Biodiversità e ambienti alpini, con l’illustrazione del progetto ventennale di monitoraggio della fauna selvatica alpina; cos’è la Biodiversità; i servizi ecosistemici, cioè i benefici che gli ecosistemi naturali garantiscono al genere umano; i cambiamenti climatici e le strategie di adattamento adottate dalle diverse specie; i rischi che corre ancora oggi lo stambecco del Parco del Gran Paradiso; l’ultimo approfondimento è dedicato all’etica nella fotografia naturalistica.

L’ingresso è incluso nel biglietto di accesso al Forte di Bard. La mostra sarà visitabile da sabato 17 ottobre a domenica 29 novembre nei giorni feriali dalle 10 alle 18; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19, chiuso il lunedì.