INTROD (brx) Il Parc Animalier di Introd ha organizzato per sabato 31 ottobre, dalle 9.30 e fino alle 16, una nuovo edizione della manifestazione dedicata ad Halloween. Anche in questa occasione sono previste diverse animazioni: la “caccia ai ragnetti”, dalle 13 i “Laboratori di Paura” con il “trucca bimbi”, i tatuaggi e i racconti spaventosi. Dalle 10 ed a intervalli di un’ora saranno proposte 5 sessioni multi-sensoriali e multi-esperienziali di “Monster Therapy” con Ronni Bessi. Una possibilità per chi vi parteciperà di provare a modificare e reinterpretare le paure verso i propri mostri personali: ragni, scorpioni, serpenti, mummie, diavoli od altri ancora. Una novità saranno le profezie mostruose «dell’infallibile veggente celtico». Per prenotazioni e informazioni è sufficiente telefonare al numero 0165 95982 o scrivere a info@parc-animalier-introd.it.
Halloween, prenotazioni aperte al Parc Animalier di Introd
Redazione · Pubblicato il
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