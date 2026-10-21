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SEZIONE DI AOSTA

Trekking Cai nei parchi Usa

Redazione Pubblicato il

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I partecipanti al trekking organizzato dalla Sezione Cai di Aosta nei parchi degli Stati Uniti e nel quale sono impegnati da lunedì 5 scorso a giovedì prossimo, 22 ottobre. La fotografia è stata scattata ai piedi della famosa parete verticale El Capitan nel parco dello Yosemite in California.

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