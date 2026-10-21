“Generazione Montagna”, convegno a Sarre

SARRE (fci) Oggi sabato 17 ottobre all’Hotel Étoile du Nord a Sarre, la Lega Giovani Vallée d’Aoste organizza la prima edizione del convegno «Generazione Montagna», in programma dalle 14.

« L’evento – spiega il coordinatore di Lega giovani Vallée d’Aoste Andrea Mosca – nasce con l’obiettivo di porre al centro del dibattito politico e sociale una domanda cruciale per il futuro del territorio: quali sono oggi le prospettive di vita per un giovane in alta montagna? Lo spopolamento è un destino inesorabile o un fenomeno che si può contrastare?»

Il convegno intende esplorare soluzioni per favorire la residenzialità, le opportunità d’impresa e la creazione di nuove famiglie nelle zone montane, senza trascurare argomenti come lo sport, l’inclusione delle disabilità.

Il programma: alle 14 introduzione a cura di Andrea Mosca, coordinatore della Lega Giovani Vallée d’Aoste. Poi «Ambiente e Territorio» confronto tra Mauro Durbano presidente del Parco del Gran Paradiso e Simone Perron consigliere regionale della Lega. Alle 14.45 «Turismo e Ricettività» intervento di Luigi Fosson presidente Adava e della vice presidente dei giovani Adava Jennifer Lale Murix.

Seguirà «Le voci dei territori» tavolo di confronto tra i coordinatori regionali della Lega Giovani provenienti dalle diverse realtà montane d’Italia, con la partecipazione dell’onorevole Luca Toccalini.

Alle 16 amministratori locali a confronto: dibattito con Andrea Marguerettaz consigliere comunale di Allein, Alexandre Bertolin sindaco di Arnad e Lorenzo Chouquer assessore ai Lavori pubblici di Challand-St-Victor.

Alle 16.35 «Fare impresa in montagna» tavolo dedicato al tessuto imprenditoriale con la partecipazione di Enrico Di Francesco e altri imprenditori del territorio.

Quindi il punto delle istituzioni: confronto tra i consiglieri regionali della Valle d’Aosta Marco Carrel, Leonardo Lotto, Josette Borre e l’ex consigliere regionale Erik Lavy.

Alle 17.45 testimonianze dal mondo dello sport, della montagna e dell’associazionismo e infine alle 18.25 chiusura dei lavori con l’intervento dell’onorevole Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati.

L’evento è a ingresso gratuito ed è aperto a tutti, per partecipare è necessario registrarsi tramite il link nella biografia del profilo Instagram @legagiovanivda.