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«Generazione Montagna» tavola rotonda organizzata dalla Lega Giovani VdA

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«Generazione Montagna» una tavola rotonda sul futuro delle terre alte e sulle prospettive di crescita per le nuove generazioni in Valle d’Aosta. E’ quella organizzata nel pomeriggio di sabato scorso, 17 ottobre, all’Hotel Étoile du Nord a Sarre dalla Lega Giovani Vallée d’Aoste (coordinatore Andrea Mosca, il primo in basso a destra). All’evento hanno preso parte anche l’onorevole Riccardo Molinari, l’onorevole Luca Toccalini e il segretario Marialice Boldi.

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