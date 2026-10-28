«Generazione Montagna» tavola rotonda organizzata dalla Lega Giovani VdA

«Generazione Montagna» una tavola rotonda sul futuro delle terre alte e sulle prospettive di crescita per le nuove generazioni in Valle d’Aosta. E’ quella organizzata nel pomeriggio di sabato scorso, 17 ottobre, all’Hotel Étoile du Nord a Sarre dalla Lega Giovani Vallée d’Aoste (coordinatore Andrea Mosca, il primo in basso a destra). All’evento hanno preso parte anche l’onorevole Riccardo Molinari, l’onorevole Luca Toccalini e il segretario Marialice Boldi.