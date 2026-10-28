AOSTA (fci) L’Osservatorio sul sistema montagna Laurent Ferretti della Fondazione Courmayeur Mont Blanc e l’Istituto di Architettura Montana – IAM del Politecnico di Torino organizzano, giovedì 29 ottobre alle 16.30, il webinar «Oltre overtourism e abbandono: progetti per nuove forme di turismo sostenibile. ArchAlp numero 16».

Il webinar, partendo dalla presentazione del numero 16 di ArchAlp, rivista internazionale di architettura e paesaggio alpino dell’Istituto di Architettura Montana, affiancando saggi storici a contributi sulle forme emergenti di turismo, esplora come l’architettura possa rispondere a nuove forme di turismo sostenibile.

Nel corso del Novecento il turismo è stato uno dei principali motori di trasformazione delle regioni alpine, accelerando processi di urbanizzazione e ridefinendo paesaggi e pratiche culturali. Oggi, sotto la pressione del cambiamento climatico, di nuovi assetti socioeconomici e di mobilità in rapida evoluzione, questa spinta ha esaurito la propria capacità propulsiva: la polarizzazione tra destinazioni sovraffollate e aree marginali in progressivo abbandono è sempre più marcata.

“L’incontro – evidenzia Roberto Ruffier, presidente dell’Osservatorio sul Sistema montagna “Laurent Ferretti” – è organizzato nell’ambito del programma pluriennale di ricerca e divulgazione in collaborazione tra la Fondazione Courmayeur Mont Blanc e l’Istituto di Architettura Montana del Politecnico di Torino. In particolare, il Webinar prosegue la riflessione su come l’architettura possa favorire nuovi modelli di abitare la montagna.”

“Il numero 16 della rivista ArchAlp – sottolinea Roberto Dini, curatore del numero, Comitato editoriale ArchAlp, Politecnico di Torino – intende esplorare come le pratiche turistiche si intreccino con altri modi di vivere la montagna. Attraverso una rassegna di esperienze e progetti in corso, emergono alcuni temi centrali per comprendere le attuali tendenze degli interventi sul patrimonio costruito e sul paesaggio”.

Il webinar prevede, dopo i saluti di Roberto Ruffier, e di Adriana Sorrentino presidente dell’Ordine degli Architetti della Valle d’Aosta, quattro interventi tematici. Roberto Dini e Eugenio Lux, curatori del numero, Comitato editoriale ArchAlp, Politecnico di Torino, introdurranno il webinar con una relazione su «Oltre overtourism e abbandono: progetti per nuove forme di turismo». Sarah Gainsforth, ricercatrice, saggista e giornalista, illustrerà «Il turismo nella stagione dei ricchi»; Giulia Azzini e Erika Sezzi architette e ricercatrici, Politecnico di Milano e Accademia di Architettura di Mendrisio parleranno di «Dal consumo alla riabitabilità. Il Nido del Martin Pescatore e il turismo lento in Valtellina»; Elena Elgani, architetta e ricercatrice, Politecnico di Milano, porterà un contributo su «Ecologia dell’ospitalità. Progetti e modelli per forme rigenerative di turismo nelle alpi». Le conclusioni del webinar sono a cura di Antonio De Rossi, direttore ArchAlp, Politecnico di Torino.

Per partecipare occorre registrarsi dal link https://bit.ly/WebinarArchAlp16.