Ghiacciai valdostani, un’altra annata in perdita Fusione anticipata al Timorion e al Rutor

AOSTA (fci) I ghiacciai valdostani continuano a perdere massa. Anche la stagione 2025-2026 si chiude con un bilancio nettamente negativo, confermando una contrazione ormai strutturale. Lo dicono i rilievi di Arpa Valle d’Aosta sui ghiacciai del Timorion, in Valsavarenche, e del Rutor, a La Thuile.

L’inverno è stato avaro di neve

A maggio gli accumuli erano più contenuti rispetto all’anno prima, soprattutto al Timorion, e la copertura, più sottile e meno duratura, non ha protetto il ghiaccio sottostante. La fusione è partita prima rispetto al 2024-2025, spinta da temperature elevate e da un irraggiamento prolungato. Al Timorion, domenica 17 maggio, gli spessori andavano da 230 a 400 centimetri nelle aree sommitali, intorno ai 3.400 metri, e da 130 a 230 centimetri nei settori inferiori, attorno ai 3.250 metri. La densità media, da 3 profili stratigrafici, è risultata di 365 chilogrammi per metro cubo, per un accumulo di 751 millimetri di equivalente in acqua: sotto la media della serie iniziata nel 2001.

Decisiva la tecnologia

Il rilievo è stato fatto con Lidar (laser) su drone, che ha scansionato il 100 per cento della superficie con circa 150 punti per metro quadrato, ricostruendo un modello digitale con precisione centimetrica. Una mappatura continua di distribuzione e spessore della neve, senza rinunciare alle misure manuali e alla continuità delle serie storiche ultraventennali.

Le immagini Sentinel-2 del programma Copernicus raccontano il resto. Già venerdì 12 giugno si vedevano i primi segni di scopertura nella parte destra della fronte, dove un anno prima il ghiacciaio era ancora tutto innevato. Martedì 7 luglio ampie porzioni erano già a ghiaccio vivo, mentre mercoledì 9 luglio 2025 la superficie era ancora protetta da una copertura continua.

A fine estate, sul Timorion non restava neve residua. La fusione ha cancellato il manto stagionale e intaccato il ghiaccio massivo. Bilancio netto: meno 2.830 millimetri di equivalente in acqua. Sulla fronte destra, tra 3.170 e 3.250 metri, abbassamento medio di 4,90 metri; sulla sinistra, tra 3.200 e 3.250 metri, di 4,30 metri. Il margine è arretrato localmente tra 15 e 40 metri.

Al Rutor andamento diverso, esito simile. Venerdì 22 maggio l’accumulo era leggermente sopra la media ventennale: 345 centimetri medi, pari a 1.580 millimetri di equivalente in acqua contro una media 2005-2026 di 1.380 millimetri. Ma inferiore agli ultimi inverni. L’83 per cento della superficie è stato indagato con Lidar da drone, il resto con sonde manuali. Anche qui la neve ha protetto troppo poco. Intorno a sabato 20 giugno la fronte ha iniziato a liberarsi, come nel 2025. Ma a inizio luglio il plateau inferiore era già completamente scoperto, mentre un anno prima resisteva ancora un manto continuo. Il bilancio netto 2026 è di meno 1.263 millimetri, frutto della fusione completa dei 1.580 millimetri invernali e di un’ablazione media di meno 2.843 millimetri. Sul fronte destro abbassamento di 5,9 metri e arretramento di circa 30 metri; sul plateau e fronte centrale di 5,2 metri e circa 25 metri; sul fronte sinistro di 4,7 metri. A seguire la fusione ha contribuito uno SmartStake, ablatometro (palo “righello”) automatico a circa 2.734 metri, che tra venerdì 7 agosto e lunedì 5 ottobre ha registrato picchi oltre i 6 centimetri al giorno ad agosto, per poi scendere sotto i 2 centimetri a settembre. Il quadro è coerente con gli scenari per l’area alpina: inverni che possono ancora portare neve abbondante, ma non sufficiente a compensare un’ablazione estiva sempre più intensa, con ondate di calore più lunghe e zero termico sempre più alto.