Accordo tra Adava e Alberghiero di Acqui Terme A gennaio e febbraio una trentina di allievi nelle imprese ricettive valdostane per gli stage

AOSTA (fci) L’Adava-Associazione degli Albergatori e delle Imprese Turistiche della Valle d’Aosta, ha siglato un accordo di collaborazione con il Centro Formazione Professionale Alberghiero di Acqui Terme. L’intesa porterà in Valle d’Aosta, da lunedì 11 gennaio a giovedì 25 febbraio 2027, una trentina di allievi e allieve per un’esperienza di stage. Le strutture ricettive che hanno aderito sono una quindicina e garantiranno ai ragazzi vitto e alloggio.

Gli stage coinvolgeranno i percorsi di Tecnico di Cucina, Tecnico di Sala e Tecnico Estetico. Per gli studenti sarà un’occasione per mettere in pratica le competenze acquisite durante la formazione e conoscere da vicino il comparto turistico-ricettivo valdostano.

La collaborazione con l’istituto di Acqui Terme si aggiunge alle collaborazioni già in essere con altri istituti alberghieri, a partire da quello “privilegiato” con l’Istituto alberghiero di Châtillon, e proseguendo con l’Istituto Federico di Svevia di Termoli, l’Istituto Marco Polo di Genova, l’Istituto Giuseppe Casini di La Spezia e l’Istituto Vincenzo Gioberti di Roma.

L’iniziativa rientra nelle attività che Adava sta promuovendo per contribuire a rispondere alle difficoltà di reperimento del personale nel settore. La qualità della scuola e la preparazione dei ragazzi, insieme alla vicinanza geografica, rendono la collaborazione con Acqui Terme particolarmente interessante e favoriscono un legame concreto tra scuola e imprese.

«Per le nostre aziende è importante poter incontrare giovani motivati e formati, offrendo loro un’esperienza di lavoro reale e la possibilità di conoscere il territorio», dichiara Davide Perrin, vicepresidente Adava. «Lo stage può essere un primo passo verso una collaborazione più duratura. Ci auguriamo che, quando l’esperienza sarà positiva per entrambe le parti, si possano creare le condizioni per un successivo inserimento lavorativo» conclude.

«La collaborazione con l’Adava offre ai nostri allievi l’opportunità di completare il percorso formativo in un contesto professionale di qualità» afferma Monica Gallarate, direttrice del Centro Formazione Professionale Alberghiero di Acqui Terme. «Il confronto con le imprese e con il territorio è una componente fondamentale della formazione: permette ai ragazzi di consolidare le proprie competenze e di orientarsi con maggiore consapevolezza nel mondo del lavoro».