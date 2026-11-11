Incontri tra reines: a Tavagnasco domenica la finale del Piemonte

TAVAGNASCO (qdn) Si disputerà domani, domenica 8 novembre, a Tavagnasco, la finale regionale del Campionato di Incontri tra Reines. Dalle 7.30 alle 10 avranno luogo le operazioni di pesatura dei bovini, mentre alle 11 è previsto l’inizio dei confronti. Pausa pranzo alle 12, con menu a 20 euro a base di caponata di melanzane, zuppa di erbe, cotechino, salignun, formaggio, vino, acqua e dolce (per prenotazioni telefonare al 393 7541537). Alle 13 riprenderanno i combattimenti, cui seguirà la premiazione delle regine.

Hanno conquistato il diritto a disputare la finale 165 bovine: le 160 che si sono qualificate nel corso delle 8 eliminatorie svoltesi nel corso dell’anno e le 5 regine regionali in carica. Al momento è confermata la partecipazione di circa 145 capi, tra cui la regina regionale di prima categoria Souris di Lorenzo Bianco di Mathi e quella della categoria riservata ai manzetti Valeisa di Davide Blessent di Settimo Torinese.

Novità dell’edizione 2026 è la suddivisione della quarta e della quinta categoria (rispettivamente quelle riservate alle manze e ai manzetti) nelle sottocategorie “pesante” e “leggera”, in base al peso degli animali. Saranno quindi assegnati complessivamente 7 bosquet. «La scelta di dividere in 2 le categorie di manzi e manzetti è stata presa per soddisfare una richiesta giunta direttamente dagli allevatori, che a volte non portavano i loro capi a combattere se troppo leggeri. – spiega Igor Modina, presidente dell’associazione Amici delle Reines del Piemonte – E’ una cosa che nelle valli di Lanzo fanno già da anni. Durante le eliminatorie questo ha provocato un aumento degli animali in concorso: per esempio nell’ultimo incontro di domenica 18 ottobre a Castellamonte abbiamo avuto ben 108 bovini partecipanti, record stagionale e vicino ai nostri numeri migliori».

Molte aspiranti regine hanno sangue valdostano. Il legame con la Valle d’Aosta si esplicita peraltro anche in una forte collaborazione tra gli allevatori delle 2 regioni: a Tavagnasco, ad esempio, saranno presenti i “rabatteurs” valdostani dell’Association Amis des Batailles de Reines.

Durante la giornata sarà attivo un servizio bar e ristorante con degustazione di miasse farcite e caldarroste.

La cena di chiusura è prevista invece per sabato 28 novembre al bocciodromo di Pont-Saint-Martin con l’accompagnamento musicale dell’orchestra di Marianna Lanteri. Le prenotazioni vanno effettuate telefonando al numero 347 1069323.